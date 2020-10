Le migliori offerte del Prime Day 2020 sulle tastiere gaming

Ogni giocatore PC che si rispetti aspettava a braccia aperte l’inizio delle offerte legate al Prime Day di Amazon. Perché? Semplice: il colosso delle vendite online ha deciso di proporre ai propri clienti un numero realmente sorprendente di tastiere gaming offerte a prezzo speciale (e per un periodo di tempo limitato), appartenenti a marchi di serie A come Logitech, Razer e Corsair!

L’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, ragion per cui vi suggeriamo di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

La prima della nostra selezione è l’eccellente Corsair K65 Rapidfire RGB, con layout Italiano, proposta al prezzo davvero molto conveniente di 112,99€ (parliamo quindi di un 28% di sconto reale sul prezzo di listino base). Dotata degli switch meccanici CHERRY MX che garantiscono un’altissima precisione oltre a un’affidabilità davvero sopra la media, la tastiera gaming meccanica compatta Corsair K65 Rapidfire è unica anche per via dell’assenza del tastierino numerico, aspetto che consente di utilizzarla al meglio con qualsiasi configurazione di PC desktop gaming e con la possibilità di ricollocarla con estrema facilità, senza rendere difficoltosi i movimento con il mouse. Insomma, l’ideale per chi cerca avanguardia e manualità.

Segue l’altrettanto performante Logitech G910 Orion Spectrum, proposta al prezzo davvero molto basso di 104,99€ (per un 42% di sconto reale sul prezzo base). Dotata di un’illuminazione Lightsync RGB in grado di reagire automaticamente all’azione di gioco, la G910 permette di gestire a piacimento la luminosità e i colori in base allo stile del giocatore, grazie anche e soprattutto alla possibilità di scegliere tra 16,8 milioni di colori oltre a poter sincronizzare animazioni ed effetti di illuminazione con gli altri dispositivi Logitech G. Ma non solo: i nove tasti G dedicati possono essere programmati con macro personalizzate e comandi in-app.

La nostra selezione di offerte speciali