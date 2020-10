Dopo mesi di attesa, il Prime Day è finalmente tra noi e porta con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda il reparto SSD e Hard Disk. A partire da ora, e sino alla chiusura della giornata del 14 ottobre, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day relative a SSD e Hard Disk in questo articolo. Ad esempio, per 159€ potrete portarvi a casa l’ottimo SSD Crucial BX500 da 2TB, che consente di avviare il sistema più velocemente, caricare i file più rapidamente e migliora la risposta del sistema per tutte le vostre esigenze. Se volete spendere qualcosa di meno, trovate anche il modello da 1TB ad appena 85,20€.

Invece, se avete bisogno di portare i vostri dati sempre con voi, vi consigliamo l’SD esterno portatile Samsung T7 MU-PC1T0H da 1TB – USB 3.2 a 179,99€ o 99,99€ per il modello da 500MB. Infine, piuttosto interessanti anche le offerte dei vari SSD SanDisk, come SSD SanDisk Extreme PRO SSD Portatile da 1 TB – USB-C a 199,98€ o l’SSD portatile SanDisk Extreme da 1TB a 144,99€.

Le migliori offerte del Prime Day 2020 su SSD e Hard Disk