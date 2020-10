Le migliori offerte del Prime Day 2020 su smartphone e smartwatch

Dopo mesi di attesa, il Prime Day è finalmente tra noi e porta con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda il reparto smartphone e smartwatch. A partire da ora, e sino alla chiusura della giornata del 14 ottobre, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day relative a smartphone e smartwatch in questo articolo. Ad esempio, per 1.99€ potrete portarvi a casa l’ottimo Xiaomi Redmi Note 9 PRO 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM) Interstellar Grey, Il dispositivo, versione potenziata del precedente Mi Note 10, vanta una quad-camera che arriva fino a 64 MP. Il display sarà un AMOLED da 6,67″ FullHD+, mentre il processore che anima il tutto è il SoC Qualcomm Snapdragon 720G. A impressionare, oltre alla fotocamera, anche la batteria da ben 5.020mAh, mentre la dotazione di RAM è di 6GB. Xiaomi Redmi Note 9 PRO si ricarica tramite USB-C e supporta fino a 30 W di ricarica rapida. In confezione è incluso un caricabatterie rapido da 33 W.

Piuttosto interessante anche lo smartwatch Garmin Forerunner 45S, proposto a soli 129,90€. Si tratta di un dispositivo leggero e compatto: pesa infatti solo 32 grammi, ha cassa di 39,5mm ed è adatto ai polsi con una circonferenza di 124-185mm. Dispone di un display a colori antiriflesso visibile in ogni condizione di illuminazione ed offre un’autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 13 ore in modalità GPS. I veri atleti saranno felici di sapere che Garmin Forerunner 45S integra un sensore cardio da polso ed offre piani di allenamento running gratuiti Garmin Coach per 5K, 10K e mezza maratona.

Le migliori offerte del Prime Day 2020 su smartphone e smartwatch