Le migliori offerte del Prime Day 2020 su cuffie e auricolari

Dopo mesi di attesa, il Prime Day è finalmente tra noi e porta con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda il reparto cuffe ed auricolari. A partire da ora, e sino alla chiusura della giornata del 14 ottobre, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day relative a cuffie ed auricolari in questo articolo. Ad esempio, per 280€ potrete portarvi a casa le ottime Sennheiser Momentum 3 Wireless, che ad un elevata qualità sonora uniscono le utili funzionalità di Active Noise Cancellation e Transparent Hearing che vi permetteranno di immergervi nel vostro mondo sonoro. L’Active Noise Cancellation avanzato offre tre modalità personalizzabili in base ai diversi ambienti, mentre il Transparent Hearing consente invece di godervi la vostra musica pur essendo perfettamente presente in un contesto specifico.

Le Sennheiser Momentum 3 Wireless offrono un’integrazione semplice con l’assistente vocale del vostro telefono e, con il semplice tocco di un pulsante, potrete passare da mondo virtuale a mondo reale ogni volta che vorrete.

Piuttosto interessanti anche le HUAWEI Freebuds 3, in vendita attualmente a soli 89,90€, che grazie al chipset Kirin A1, l’antenna ad alte prestazioni e l’encoder ottimizzato offrono una connessione Bluetooth rapida e stabile e capacità anti-interferenza anche in ambienti complessi come aeroporti e centri commerciali. HUAWEI Freebuds 3 comprendono un sistema di trasmissione sincrona a doppio canale per ridurre la latenza, per un audio immersivo e sincronizzato mentre giocate o guardate video.

Le migliori offerte del Prime Day su cuffie e auricolari