Le migliori offerte del Prime Day 2020 sulle cuffie gaming

Durante il Prime Day, era davvero impossibile che le cuffie da gaming non ricevessero il giusto spazio all’interno delle vetrine virtuali dei prodotti in offerta, e così è stato! Vi segnaliamo infatti i migliori oggetti proposti a prezzi davvero molto ribassati (ma per un periodo di tempo estremamente limitato) relative a marchi di prestigio ed eccellenza come Logitech, HP e Razer!

A spiccare troviamo le Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS, proposte al prezzo davvero incredibile di soli 79,99€ (vale a dire uno sconto reale del 38%!). Le Logitech G635 sono di fatto tra le migliori cuffie gaming presenti sul mercato, con driver Pro G da 50mm e progettate con materiali ibridi intrecciati e pensati per ogni gamer. I due padiglioni somo attraversati da un’illuminazione Lightsync RGB grazie a strisce LED integrate, oltre al supporto per il DTS Headphone:X 2.0 e un microfono da 6mm provvisto di indicatore luminoso rosso.

A seguire, le altrettanto favolose Razer Kraken Tournament Edition, cuffie da gioco pensate specificatamente per chi fa degli e-Sports la sua passione numero 1. Il suono di questo modello non sono sarà nitido e pulito come mai prima d’ora, ma intensificherà i nostri sensi, riuscendo a farci capire sempre dove si trova il nemico (il senso dell’udito diventa quindi un’arma). Ma non solo: le Razer Kraken Tournament Edition sono le prime cuffie da gioco dotate di THX Spatial Audio, per una profondità realistica grazie all’uso di un suono posizionale accurato in una sfera a 360° nell’ambiente circostante. Queste sono offerte a soli 56,99€, vale a dire il 40% sconto sul prezzo base!

La nostra selezione di offerte speciali