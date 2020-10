Le migliori offerte del Prime Day 2020 sui monitor gaming

Il Prime Day di Amazon continua e con lui le migliori offerte scelte da noi di SpazioGames per i nostri lettori! Ora tocca ai migliori monitor gaming, proposti con prezzi estremamente convenienti (solo per poco tempo, quindi il nostro consiglio resta ovviamente quello di affrettarvi) con sconti fino al 30% sul prezzo di listino e relativo a marche davvero note per la loro qualità (come Samsung, ASUS e LG)!

L’accesso alle offerte è riservato ai clienti Amazon Prime, per cui vi suggeriamo di sottoscrivere al volo il vostro abbonamento prima della fine dell’iniziativa, anche considerando che, nel caso in cui non siete ancora abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Tra i migliori che troviamo nell’elenco, segnaliamo lo straordinario AOC 27G2U/BK Monitor da Gaming Flat 27 pollici, IPS, con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms (MPRT) e FreeSync Premium, proposto al prezzo di soli 179,00€ contro i 219,99€ base (ossia un 20% di sconto reale sul costo base). Il bordo stretto e il design senza cornice offrono una distrazione minima al giocatore, grazie a un design davvero unico e sorprendente e dai contorni quasi invisibili durante le nostre sessioni di gioco.

Altro pezzo da novanta della nostra selezione è lo splendido Samsung C27RG50 Monitor Gaming Curvo, 27 Pollici, progettato per un’esperienza di gioco suggestiva e assolutamente realistica sin nei minimi dettagli. L’oggetto in questione offre una curvatura di 1500R, con uno schermo full HD da 240 Hz ottimizzato per seguire il profilo dell’occhio umano, offrendo di fatto una visione confortevole e dettagliata delle immagini. Il C27RG50 è proposto al prezzo davvero molto conveniente di 249,99€.

La nostra selezione di offerte