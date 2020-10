Le migliori offerte del Prime Day 2020 sui mouse gaming

Il Prime Day 2020 entra nel vivo, ora, con le nuove offerte relative ai migliori mouse gaming attualmente in circolazione! Parliamo di un numero realmente sorprendente di accessori per il gioco dalle più grandi marche attualmente attive sul mercato: si va infatti da Logitech, passando per Razer, HP e Corsair, tutti proposti a prezzi davvero molto bassi (ma per un periodo di tempo limitato!).

Tra le tante offerte proposte, spicca senza dubbio il Logitech G502 HERO Mouse Gaming, proposto al prezzo di soli 44,99€ (ossia un 21% di sconto sul prezzo base). Questi include un sensore ottico avanzato per la massima precisione di puntamento, oltre a un’illuminazione RGB totalmente personalizzabile, così come i profili di gioco, oltre ai pesi riposizionabili. Ma non solo: HERO ha dalla sua oltre 400 IPS nell’intervallo da 100 a 16.000 DPI e garantisce l’assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione, il tutto per una precisione di livello competitivo (e una reattività fuori scala).

Da non perdere neanche il bellissimo Razer Viper Ultimate Wireless Gaming Mouse, proposto a soli 99,99€ (parliamo quindi di un reale 40% di sconto). Questo accessorio ha al suo interno la tecnologia per mouse migliore del settore (testata nientemeno che dagli atleti del Team Razer) al fine di offrirci un mouse in grado di essere al livello di quello usato dai veri professionisti. Il tasto ottico del Razer Viper Ultimate utilizza un raggio a luce infrarossa per registrare il clic, determinando un tempo di risposta di appena 0,2 millisecondi, eliminando anche il rimbalzo e i clic involontari, e restituendoci così un controllo dell’esecuzione pressoché perfetto.

La nostra selezione di offerte speciali