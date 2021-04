PlayStation Plus, annunciati i giochi di maggio

Sony ha presentato oggi i giochi di maggio per PlayStation Plus, il suo servizio in abbonamento per il gameplay multigiocatore e la fruizione di titoli gratuiti ogni mese.

La notizia di oggi segue l’arrivo di nuovi saldi su PlayStation Store, grazie ai quali è possibile accedere ad oltre 700 price cut tra cui quelli su Nier Automata e Persona 5 Royal.

Contestualmente, sempre sul negozio online della casa giapponese, i giocatori possono approfittare dell’offerta della settimana disponibile su un prodotto indie molto apprezzato.

In tema PlayStation Plus, erano circolate nelle scorse ore delle indiscrezioni circa la lineup di giochi gratuiti programmati per il prossimo mese.

È dunque molto interessante capire se tali rumor saranno stati confermati o meno, nel consueto appuntamento dell’ultimo mercoledì del mese alle ore 17:30.

Questa la lineup di giochi gratuiti inclusi con PlayStation Plus a maggio:

Battlefield V

Stranded Deep

Wreckfest Drive Hard, Die Last

Battlefield V è l’ultimo capitolo dell’acclamata serie first-person shooter di DICE ed Electronic Arts, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Stranded Deep è invece un survival proveniente dalla scena indipendente con un twist tropicale, apprezzato (come per Battlefield V) su PS4.

Infine, l’unico gioco del lotto per PlayStation 5, ovvero la versione next-gen dell’erede spirituale di Destruction Derby, Wreckfest: Drive Hard, Die Last.

Pur essendo disponibile anche su PS4, Wreckfest è riscattabile e godibile soltanto sulla console next-gen, come comunicato su PlayStation Blog.

Si conferma la scelta di Sony, dunque, di fornire due giochi per PlayStation 4 e uno per PS5 ad ogni nuova tornata di titoli PS Plus.

Battlefield V, Stranded Deep, and Wreckfest: Drive Hard, Die Last are your PlayStation Plus games for May: https://t.co/ZtoKbYN1nq pic.twitter.com/exayc8bui4 — PlayStation (@PlayStation) April 28, 2021

Meglio o peggio dei titoli di aprile? Staremo a vedere come saranno le reazioni degli appassionati all’annuncio odierno di Sony.

Quel che è certo è che gli abbonati avevano reagito molto, molto bene alla scelta di Days Gone come uno dei giochi inclusi senza costi aggiuntivi.

C’era qualcuno, nel mese che volge ormai al termine, che era riuscito ad accaparrarsi un titolo gratis in più, seppur a determinate condizioni.

I prodotti offerti ad aprile rimarranno disponibili fino al 3 maggio, mentre le new entry saranno riscattabili fino al 31 maggio.

Il nostro invito è ad ogni modo a riscattare i titoli forniti da Sony anche se non avete una PS5, poiché questi rimarranno con voi fintanto che sarete abbonati a PS Plus (o non appena lo tornerete).