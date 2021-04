PlayStation Plus: saranno questi i giochi gratis di maggio 2021?

Un altro mese sta per arrivare a conclusione e, come sempre accade in questi casi, cresce l’attesa per il reveal dei giochi gratuiti in arrivo sul catalogo PlayStation Plus a maggio 2021.

Nonostante l’annuncio sia atteso probabilmente domani o al massimo giovedì, l’insider Nick “Shpeshal Ed” Baker (via CB) avrebbe rivelato con leggero anticipo i titoli gratuiti che saranno offerti a tutti gli abbonati al Plus durante il prossimo mese.

Più nel dettaglio, Baker ha reso noto che i giocatori potranno presto mettere le mani su Disco Elysium e Godfall.

Per chi non lo sapesse, il primo è un gioco di ruolo isometrico vecchia scuola che ha debuttato nel 2019 grazie allo sviluppatore ZA / UM e ottenendo un plauso da parte di critica e pubblico (tanto che su Metacritic ha portato a casa un sorprendente 91/100).

Si tratta, di fatto, di uno dei giochi più apprezzati dell’anno, in grado di ottenere anche un numero davvero elevato di premi in occasione dei The Game Awards 2019.

Sviluppato da Counterplay Games, Godfall ha invece debuttato a fine 2021 proponendosi di fatto come gioco di lancio per console PS5 (ma ricevendo sicuramente recensioni meno entusiaste da parte della stampa di tutto il mondo).

Vero anche che un precedente leak aveva invece fatto i nomi di Battlefield V (PS4) e Stranded Deep (PS4) come titoli gratuiti previsti sul catalogo del Plus a maggio, sebbene al momento non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale in merito. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che pochi giorni fa Sony ha confermato l’esistenza di PlayStation Plus Video Pass, un nuovo extra per tutti gli abbonati al suo servizio in abbonamento.

Ma non solo: gli utenti registrati al Plus possono mettere le mani su una collezione di ben venti giochi senza alcun costo aggiuntivi ma solo se possessori di PlayStation 5.