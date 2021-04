PlayStation Plus, disponibili giochi di aprile: riscattateli anche senza PS5

Sony ha appena reso disponibili per il download i giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di aprile a tutti gli abbonati al servizio.

Vi ricordiamo che i tre titoli inclusi nell’offerta di questo mese sono Oddworld: Soulstorm, Days Gone e Zombie Army 4: Dead War.

Potete riscattarli sul PlayStation Store in versione web tramite il vostro browser su PC o smartphone: questo metodo è particolarmente indicato per tutti coloro non disponessero ancora di una PS5, ma volessero comunque assicurarsi i titoli esclusivi.

Ovviamente se preferite potete anche avviare la vostra console e dirigervi direttamente sulla pagina apposita per aggiungere alla raccolta i titoli, scaricandoli comodamente quando volete.

Sono disponibili da ora i giochi PlayStation Plus di aprile!

Di seguito vi elenchiamo la lista dei titoli inclusi su PlayStation Plus ad aprile, con inclusi i relativi link per riscattarli:

Oddworld: Soulstorm è il titolo PS5 incluso questo mese, ma era già stato svelato alla fine di febbraio.

Nel secondo capitolo della pentalogia, vestirete di nuovo i panni dell’eroe per caso Abe, esplorando una scala cinematografica ed ambientazioni strambe in 2.9D con tanta profondità e coinvolgimento.

Con Days Gone, Sony ha invece voluto proporre una delle sue esclusive probabilmente più sottovalutate, che arriverà presto anche su PC in ultrawide.

La scelta è stata particolarmente gradita dai fan del titolo, che non hanno esitato a condividere le proprie reazioni online, contenti del fatto che adesso molti altri giocatori potranno apprezzarlo.

L’ultima proposta, Zombie Army 4: Dead War, rende invece ufficialmente questo mese di PlayStation Plus interamente dedicato ai non morti.

Nella nostra recensione abbiamo sottolineato che si tratta del miglior capitolo della serie, che «regala tutto ciò che ogni fan degli shooter viscerali si aspetta da un titolo del genere».

Se volete riscattarli vi suggeriamo di non attendere oltre e di farlo subito: avete infatti tempo fino al 3 maggio.

I giochi di questo mese erano già stati, curiosamente, svelati con qualche ora di anticipo da un leak, ma questo non ha certamente rovinato la gioia di ricevere nuovi apprezzati titoli gratuitamente.

Vi ricordiamo che gli abbonati hanno anche diritto ad accedere alla PlayStation Plus Collection su PS5: abbiamo raccolto qualche dato per capire quanto vale davvero.

Per ogni domanda e tutti i dettagli riguardanti l’abbonamento, non dimenticatevi di consultare la nostra guida a PlayStation Plus.