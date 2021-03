PlayStation Plus, annunciati i giochi di aprile

Sony ha annunciato i giochi di aprile inclusi nell’abbonamento a PlayStation Plus senza costi aggiuntivi per gli utenti su PS4 e PS5.

Il reveal è arrivato puntualmente alle ore 17:30 dell’ultimo mercoledì del mese, sebbene per marzo l’annuncio sia stato posizionato in una finestra inusuale.

L’annuncio era comunque arrivato, seppur con qualche ora di ritardo, e aveva portato in dote una lista di prodotti di alto livello.

Dall’ultimo State of Play eravamo già al corrente di uno dei giochi che sarebbe stato coinvolto ad aprile su PlayStation Plus, e che è stato naturalmente confermato oggi.

I leak riguardo agli altri componenti della lista si sono succeduti rapidamente, fin dal weekend, ma l’elenco ufficiale è stato divulgato soltanto adesso, per cui possiamo dargli un’occhiata di seguito.

Ecco i giochi gratis su PlayStation Plus ad aprile:

Oddworld Soulstorm

Days Gone

Zombie Army 4 Dead War

Diversamente dagli ultimi mesi, le scelte di Sony per aprile sono solo tre e non più quattro, anche se non sappiamo se pure quelli successivi percorreranno questa strada.

Si conferma tramite Oddworld Soulstorm l’intenzione di Sony di proporre sempre più giochi agli abbonati fin dai rispettivi day one su PS5.

Quello di Oddworld Inhabitants è il solo prodotto per PS5 (ed esclusivamente per PS5, sebbene sia in uscita anche per PS4) incluso nella lista questo mese, mentre Days Gone e Zombie Army 4 Dead War sono come noto per PlayStation 4.

Tuttavia, va notato come di recente Bend Studio abbia aggiornato l’action adventure open world a base di zomb- pardon, freaker, per ottenere i 60fps sulla console next-gen.

Anche un modo, evidentemente, per dare una sorta di contentino agli utenti PlayStation che vedranno quest’esclusiva arriva in primavera su PC.

Guida i Mudokon verso la libertà nel nuovissimo Oddworld: Soulstorm per PS5, incluso con PlayStation Plus nel mese di aprile! E ottieni anche Days Gone e Zombie Army 4: Dead War per PS4 : https://t.co/jSfcS0FF14 pic.twitter.com/uOqAAwBzf3 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 31, 2021

Il leak di stamattina è stato insomma confermato, per un mese a base di non morti e creature inquietanti per gli abbonati a PlayStation Plus.

I nuovi titoli compresi nell’abbonamento saranno riscattabili a partire da martedì 6 aprile, il che vuol dire che fino a lunedì 5 aprile potrete recuperare quelli di marzo nel caso non li aveste ancora fatti vostri.

Il termine ultimo per il riscatto (non per il download: una volta riscattati, i giochi resteranno vostri fintanto che sarete abbonati) è invece fissato a lunedì 3 maggio.

Se non siete abbonati e volete saperne di più su come funziona, quali sono le piattaforme servite, quanto costa, quali sono i titoli inclusi e tanto altro ancora, qui trovate tutte le risposte che cercate.