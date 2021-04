PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana

Su PlayStation Store è stata svelata la nuova offerta della settimana, che riguarda un acclamato titolo della scena indipendente per PS4 e PS5.

I giocatori hanno avuto svariate settimane farsi un’abbuffata di saldi con la promozione, ampliata a più riprese, dedicata alla primavera.

Non pago, il negozio online di Sony ha lanciato proprio oggi la sua Settimana d’Oro, con price cut fino all’80% sui giochi più recenti.

Ma le sorprese non sono finite qui, grazie al ritorno dell’offerta della settimana che era stata sospesa per quasi un mese in modo da lasciare spazio ai saldi primaverili.

Il titolo in offerta questa settimana è The Forest, l’apprezzato survival lanciato in origine su PlayStation 4 ma compatibile anche con PS5.

Questa la descrizione ufficiale del gioco, sviluppato da Endnight Games:

«Avventurati in un mondo vivo e pulsante in cui ogni albero e pianta possono essere abbattuti. Esplora una vasta rete di grotte e laghi sotterranei. Taglia gli alberi per stabilire un campo base o accendi un fuoco per riscaldarti. Procurati il cibo per non morire di fame. Costruisci un piccolo rifugio o un’enorme fortezza affacciata sull’oceano. Piazza trappole e difese per tenere lontani i pericoli. Esplora e costruisci di giorno. Difendi la tua base di notte. Fabbrica armi e attrezzi. Mettiti al riparo al calare delle tenebre o affronta il nemico a viso aperto. Difenditi da una popolazione di nemici geneticamente mutati con credenze, vincoli familiari e valori propri e dalle sembianze quasi umane. Muoviti furtivamente per eludere i nemici o affrontali direttamente con armi rudimentali, realizzate con bastoni e pietre».

Il distintivo di un vero e proprio survival, insomma, con una sottile ma marcata contaminazione horror che farà piacere al pubblico più maturo.

The Forest viene regolarmente venduto al prezzo di 16,99 euro ed è proposto ora con uno sconto del 60% che lo porta ad appena 6,79 euro.

La promozione sarà disponibile soltanto fino al prossimo giovedì 6 maggio, per cui affrettatevi se siete interessati al gioco.

È il caso di sottolineare che The Forest fa parte del trio di titoli che è stato appena introdotto su PlayStation Now, insieme ad altri due big.

Una settimana di certo turbolenta per PlayStation Store, intanto, con la versione web per PS3, PSP e PS Vita che – tagliata da Sony – è stata ripristinata con un plugin da un fan.

Sono anche partite le sperimentazioni su una nuova offerta della casa giapponese, PlayStation Plus Video Pass, che è tuttavia limitata ad una sola nazione.