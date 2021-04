PlayStation Store, sconti su oltre 700 giochi: c’è Nier

Sony ha appena lanciato delle nuove promozioni sul PlayStation Store per celebrare la Golden Week, la Settimana d’Oro che include diverse festività celebrate sul territorio giapponese.

Gli sconti di primavera stanno per terminare ufficialmente sullo store, motivo per cui Sony ha pensato bene di proporre altri sconti su oltre 700 giochi disponibili su PS5 e PS4.

Per i giocatori PS5 segnaliamo in particolare le promozioni dedicate a Rainbow Six Siege Deluxe Edition, Puyo Puyo Tetris 2 ed il nuovissimo Balan Wonderworld, tutti titoli che includono anche le controparti disponibili su PS4.

Molto più numerose ed interessanti le promozioni dedicate a PlayStation 4, tra cui spicca sicuramente l’offerta dedicata a Persona 5 Royal: il capolavoro JRPG di Atlus è scontato del 50%.

Particolarmente attraente anche l’offerta dedicata a NieR: Automata Game of the YoRHa Edition che, in occasione del lancio di Replicant, è disponibile al prezzo più basso di sempre su PlayStation.

Sono arrivate le nuove offerte PlayStation Store per la Golden Week.

Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione delle numerose offerte attualmente disponibili su PlayStation Store:

Per consultare voi stessi tutti i giochi in offerta sul PlayStation Store per la Golden Week, potete dirigervi su PSPrices e scegliere la vostra console.

Sarete in grado di osservare in breve tempo quali sono le promozioni attualmente disponibili sullo store, con il relativo prezzo in euro, per non perdervi nemmeno un’offerta.

Nonostante le iniziative siano partite per celebrare la Settimana d’Oro, le promozioni sul PlayStation Store dureranno più a lungo: avrete infatti tempo fino al 13 maggio per approfittare di queste fantastiche offerte.

La versione web del PlayStation Store dedicato a PS3 e PS Vita è stata chiusa, ma i fan hanno scoperto come riattivarla per poter fare anche acquisti.

La decisione venne presa in seguito all’annuncio della chiusura degli store dedicati alle due console, salvo poi aver deciso di fare marcia indietro dopo le reazioni negative della community.

Una notizia che molto probabilmente servirà anche a fare calare i prezzi dei giochi PS3, che dopo l’annuncio stavano già diventando carissimi.