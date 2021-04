PlayStation Plus, c’è chi avrà un gioco gratis in più ad aprile

Pochi giorni fa sono stati finalmente annunciati i giochi PlayStation Plus che vedremo sul nostro territorio nel mese di aprile, che date le inclusioni sarà sicuramente a tema zombie.

Questo mese le scelte sono state stranamente solo tre e non più quattro, come eravamo stati abituati negli ultimi mesi: molti utenti sono rimasti confusi da questa inaspettata novità ed hanno iniziato a domandarsi le motivazioni dietro questa scelta.

Sembra però che in un paese le cose non siano cambiate, dato che Sony ha annunciato per il territorio spagnolo sarà disponibile un ulteriore gioco, riportando le scelte effettive a quattro totali.

Si tratta di Jade’s Ascension, un gioco d’azione in cooperativa locale ispirato alla mitologia cinese, sviluppato da Papas con Mojo Games e pubblicato da Gamera Nest SL.

In Spagna gli abbonati a PlayStation Plus hanno a disposizione un altro gioco.

I giocatori si dovranno coordinare per superare le diverse stanze del gioco, sfruttando tutte le abilità a loro disposizione, uniche per ogni personaggio: possiede uno stile di gioco arcade ed un elevato tasso di rigiocabilità.

Il titolo fa parte della linea PlayStation Talents ed è stato sviluppato al Games Camp di Las Palmas, motivo per cui è stato scelto di rendere disponibile questo titolo al download esclusivamente in Spagna.

Non è la prima volta che accade, dato che era già stato distribuito un titolo ispirato a Silent Hill sviluppato proprio da uno studio dei PlayStation Talents.

Non è invece ancora chiaro se per i prossimi mesi anche noi torneremo a ricevere quattro giochi offerti da PlayStation Plus o se da adesso in poi dovremo abituarci a questi numeri.

Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti il mondo PlayStation Plus, soprattutto riguardanti giochi e bonus in offerta per tutti gli abbonati.

In ogni caso, a giudicare dalle reazioni diffuse online per l’inclusione di Days Gone nell’abbonamento, sembra che molti fan si siano comunque ritenuti soddisfatti delle attuali proposte.

Vi ricordiamo inoltre che avete ancora pochissimi giorni per riscattare i giochi offerti a marzo, tra cui è incluso anche il bellissimo Final Fantasy VII Remake.