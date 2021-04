PlayStation Plus, la reazione dei fan a Days Gone

Durante la giornata di ieri sono stati svelati i nuovi giochi di PlayStation Plus per il mese di aprile, tra cui è stato incluso anche l’esclusivo Days Gone.

Il prossimo mese sarà dunque a tema zombie, a giudicare anche da uno degli altri titoli che sono stati rivelati per l’occasione.

Una sorpresa, forse, rovinata dai leak di ieri mattina, che avevano già anticipato correttamente quali sarebbero stati i giochi che Sony avrebbe annunciato per gli abbonati.

Sembra però che gli appassionati di Days Gone siano rimasti particolarmente contenti della sua inclusione nel servizio, convinti che il gioco sia una perla nascosta della console che adesso potrà essere apprezzata da molti più utenti.

Come riportato da Game Rant, i giocatori PlayStation hanno reagito immediatamente alla notizia dell’inclusione di Days Gone su PlayStation plus con diversi post di apprezzamento — e meme, ovviamente.

Un utente, per esempio, ha infatti scherzato sul burrascoso lancio del gioco, che era pieno di bug, ma che adesso riceve l’importante riconoscimento di essere incluso su PlayStation Plus da Sony stessa:

C’è però chi ha preso l’annuncio molto più seriamente, sostenendo che sia uno dei giochi più sottovalutati della scorsa generazione, evidenziando in particolare la bontà della grafica e della colonna sonora.

Now that Days Gone is trending, Days Gone is truly THE most underrated PS4 game ever. The story, the graphics, the music, the infected encounters are absolutely incredible. I am so happy PC players are going to have the chance to play it. pic.twitter.com/XNUTPOCtLf

— AP Nerds (@trueapgaming) March 31, 2021