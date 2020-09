PlayStation 5, tutto sulla console Sony: specifiche, prezzo, giochi

In un 2020 difficile da prevedere, la prossima generazione di console è riuscita comunque a fissare l’appuntamento: nonostante imprevisti e ribaltamenti di fronte dovuti all’emergenza COVID-19, Sony ha confermato che potremo presto mettere le mani su PlayStation 5.

Vediamo in questo articolo un vero e proprio vademecum dedicato alla console next-gen, per guidare gli appassionati tra le diverse caratteristiche di PS5 e fornire tutte le risposte fino a oggi disponibili per le loro domande. L’articolo sarà aggiornato quando emergeranno ulteriori dettagli.

Che cos’è PlayStation 5

PlayStation 5 è la console di quinta generazione tra le domestiche di Sony. Si tratta di una piattaforma che raccoglie l’eredità del successo di mercato avuto da PlayStation 4 e dalle precedenti console del produttore giapponese, prima di lei.

PlayStation 5 in orizzontale

Quando esce PlayStation 5

Sony ha annunciato durante il suo evento del 16 settembre che PlayStation 5 uscirà il 19 novembre in Europa. La console avrà il suo esordio assoluto il 12 novembre in alcuni mercati (come Stati Uniti e Giappone), ma impiegherà una settimana ulteriore per essere disponibile sul suolo italiano.

Quanto costa PlayStation 5

PlayStation 5 sarà proposta in due modelli e, di conseguenza, con due diversi prezzi. Il modello standard sarà venduto al prezzo pieno di 499,99€. Il modello digital sarà invece venduto a 399,99€.

PlayStation 5 standard e digital: cosa cambia?

PlayStation 5 standard è il modello della console che include tutte le funzionalità e le caratteristiche tecniche che Sony ha immaginato per la sua prossima generazione. PlayStation 5 digital avrà la stessa identica scheda tecnica (SSD, RAM, CPU, GPU), ma sarà priva del lettore Blu-Ray, rendendo obbligatorio affidarsi al download di videogiochi in formato digitale, anziché alle tradizionali copie vendute su disco.

PlayStation 5 standard (a sinistra) e Digital (a destra)

Dove posso comprare PS5? Posso prenotarla?

PlayStation 5 è disponibile per la vendita e la prenotazione presso i maggiori rivenditori, dove risulta al momento esaurita, in attesa di nuove scorte.

Di seguito, le pagine da tenere d’occhio per prenotare la vostra PS5 appena tornerà disponibile:

Quanto è potente PlayStation 5? Le specifiche

Ancora prima di pubblicare la scheda tecnica completa di PS5, Sony aveva confermato che la console avrebbe contato su CPU AMD, oltre che su GPU della linea AMD Radeon, appositamente realizzate per la sua piattaforma.

Il fiore all’occhiello della console secondo Sony non risiede però nella bruta potenza grafica, pari a 10,3 TFLOPs (PS4 Pro si fermava a 4,20), ma nel suo SSD. Dicendo addio al tradizionale hard disk meccanico, PlayStation 5 dovrebbe vantare caricamenti estremamente veloci e un peso dei giochi più snello, perché in alcuni casi non sarà necessario inserire asset duplicati per ovviare alla lentezza di caricamento dei dati.

Il controller DualSense di PS5

Sony ha anche posto l’accento sulle caratteristiche del suo controller DualSense, che avrà grilletti molto più sensibili e potrà fornire ai giocatori dei feedback aptici diversi da quanto mai provato in precedenza. Secondo la compagnia giapponese, in un gioco di corse avrete sensazioni differenti se sarete su asfalto o se sarete su sterrato, e tutto attraverso il controller.

Mark Cerny, lead architect che ha realizzato la console, ha anche posto l’accento su Tempest Engine, la nuova esperienza audio di PlayStation 5 che punta a una tridimensionalità del comparto sonoro, promettendo di coinvolgervi in modo innovativo al centro dei mondi virtuali che vivrete.

Di seguito, la scheda tecnica di PlayStation 5 pubblicata su PlayStation Blog Ufficiale, identica per la standard e la digital, a eccezione della presenza o meno del lettore Blu-Ray.

Componente Specifiche CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”8 Core fino a 3,5 GHz GPU basata su AMD Radeon™ RDNA 2, Ray Tracing Acceleration, frequenza variabile fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) Memoria GGD6 16 GB con larghezza di banda da 448 GB/s SSD 825 GB con larghezza di banda di 5,5 GB/s (raw) Lettore ottico Ultra HD Blu-ray (66G/100G)~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV (solo nella versione standard) Output video HDMI™ OUT, support per TV in 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (con HDMI ver.2.1) Alimentazione 350W (standard), 340W (Digital) Input e Output USB Type-A (Hi-Speed USB), USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps), x2USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) Supporto per giochi Ultra HD Blu-Ray fino a 100 GB (solo standard)

Posso espandere l’SSD di PlayStation 5?

L’SSD che sarà presente in PlayStation 5 sarà di tecnologia NVMe PCIe 4.0 in un taglio da 825 GB. Sony ha confermato che potrete espandere l’archiviazione della console grazie a un apposito slot, ma dovrete farlo aspettando che riveli quali SSD sono approvati per l’installazione all’interno di PS5.

In sintesi: non acquistate un nuovo SSD da affiancare a quello già presente nella console fino a quando Sony non confermerà quelli che saranno compatibili. Al momento, gli SSD NVMe PCIe 4.0 hanno un costo di mercato di circa 200€ per i tagli da 1 TB.

Posso installare i giochi PS5 su un hard disk esterno?

Sebbene sia possibile collegare un hard disk esterno a PS5, Sony ha confermato che non potrete servirvi di un hard disk esterno per installare i giochi PlayStation 5. Per eseguire le esperienze next-gen, queste dovranno essere installate su SSD, che sia quello nativo o uno extra che avete installato. Potrete invece installare su hard disk esterno i giochi di PlayStation 4.

Demon's Souls sarà un gioco di lancio di PlayStation 5

Quanto è grande PlayStation 5?

Le dimensioni di PlayStation 5 saranno molto generose, al punto che sarà la console dal corpo più grande di sempre. Sony ha confermato ufficialmente che, in orizzontale, avrà dimensioni pari a 39 x 10,4 x 26 cm (lunghezza x altezza x profondità) nell’edizione standard.

La variante digitale, priva del lettore Blu-Ray, avrà dimensioni di 39 x 9,2 x 26 cm.

Che giochi ci sono su PS5?

La line-up di giochi di PlayStation 5 fino a oggi confermati per il lancio del 19 novembre include:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

Astro’s Playroom (pre-installato)

Destruction All-Stars

Devil May Cry 5: Special Edition

Godfall

Sackboy: A Big Adventure

Sappiamo che arriveranno ufficialmente su PlayStation 5 con uscite pensate appositamente per la console next-gen anche:

Horizon: Forbidden West (Sony)

Gran Turismo 7 (Sony)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony)

Nuovo God of War (Sony)

Returnal (Sony)

NBA 2K21 (2K)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision)

Guilty Gear Strive (Arc System Works)

Observer: System Redux (Aspyr)

Little Nightmares 2 (Bandai Namco)

Unknown 9: Awakening (Bandai Namco)

Deathloop (Bethesda Softworks)

Ghostwire Tokyo (Bethesda Softworks)

Resident Evil Village (Capcom)

Pragmata (Capcom)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt)

DiRT 5 (Codemasters)

Il Signore degli Anelli: Gollum (Daedalic)

Chorus (Deep Silver)

Nuovo Dragon Age (Electronic Arts)

FIFA 21 (Electronic Arts)

Madden NFL 21 (Electronic Arts)

Kena (Ember Lab)

Sherlock Holmes: Chapter One (Frogwares)

TemTem (HumbleBundle)

Hitman 3 (IO Interactive)

eFootball PES 2022 (Konami)

WRC 9 (Kylotonn)

Cris Tales (Modus Games)

Little Devil Inside (Neostream)

Oddworld Soulstorm (Oddworld Inhabitants)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox)

Recompile (Phigames)

Puyo Puyo Tetris 2 (SEGA)

Yakuza: Like a Dragon (SEGA)

Balan Wonderland (Square Enix)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Marvel’s Avengers (Square Enix)

Outriders (Square Enix)

Project Athia (Square Enix)

Five Night at Freddy’s: Security Breach (Steel Wool Studios)

Hood: Outlaws and Legends (Sumo Digital)

Overcooked! All you can eat (Team17)

Worms Rumble (Team17)

Quantum Error (TeamKill Media)

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft)

Far Cry 6 (Ubisoft)

Immortals: Fenyx Rising (Ubisoft)

Riders Republic (Ubisoft)

Watch Dogs Legion (Ubisoft)

Gotham Knights (Warner Bros.)

Hogwarts Legacy (Warner Bros.)

LEGO: Star Wars The Skywalker Saga (Warner Bros.)

Suicide Squad: Kill the Justice League (Warner Bros.)

Bugsnax (Young Horses)

Final Fantasy XVI è stato annunciato come esclusiva console

È stato inoltre confermato ufficialmente che i seguenti giochi PS4 avranno aggiornamenti per performance migliorate se eseguiti su PlayStation 5:

Control (505 Games)

Dead by Daylight (Behaviour Interactive)

Doom Eternal (Bethesda Softworks)

The Elder Scrolls Online (Bethesda Softworks)

Destiny 2 (Bungie)

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt)

Warframe (Digital Extremes)

Fortnite (Epic Games)

Grand Theft Auto V (Rockstar Games)

Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

Quanto costano i giochi su PlayStation 5?

Sony ha annunciato ufficialmente che le sue maggiori produzioni esclusive per PS5 potranno arrivare ad avere un costo di listino massimo di 79,99€. Rientreranno in questa fascia di prezzo, ad esempio, Demon’s Souls e Destruction All-Stars (pensati per PS5). Spider-Man: Miles Morales, che dovrebbe avere le proporzioni di InFamous: First Light ed è cross-generazionale avrà un costo di 59,99€, il cross-gen Sackboy A Big Adventure costerà 69,99€.

Sappiamo inoltre che alcuni produttori hanno deciso di cambiare i loro costi di listino per la next-gen: se, ad esempio, Cyberpunk 2077 costerà lo stesso prezzo su PS4 e PS5, sappiamo che non sarà altrettanto per le produzioni di Take-Two Interactive come NBA 2K21, che costeranno 79,99€ su console di prossima generazione come PS5.

Spider-Man Miles Morales costerà 59,99 euro su PlayStation 5

PlayStation 5 è retrocompatibile con i giochi PS4?

Sony ha confermato che il 99% dei giochi PlayStation 4 dovrebbe essere compatibile con PlayStation 5. È stato anche confermato che questo dovrebbe essere valido sia per le versioni su disco che per le copie digitali.

PlayStation Plus sarà su PS5?

L’abbonamento PlayStation Plus porterà i suoi benefici anche su PS5. Al momento non ci è dato sapere se cambierà il numero di videogiochi mensili inclusi nella Instant Game Collection (e se comprenderanno quindi sia titoli PS4 che titoli PS5), ma sappiamo che Sony affiancherà alle precedenti proposte la PlayStation Plus Collection. Questo archivio di videogiochi vi permetterà di accedere a una libreria di classici PS4 allo stesso prezzo del vostro abbonamento, sempre disponibili al download on demand.

I titoli già annunciati come parte della PlayStation Plus Collection sono:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS: Second Son

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

Posso usare il controller PS4 su PlayStation 5?

No, Sony ha sviluppato l’apposito controller DualSense per l’utilizzo con PlayStation 5, che avrà funzionalità uniche e differenti rispetto a quelle del precedente DualShock 4.

Quali sono gli accessori ufficiali di PlayStation 5?

Gli accessori ufficiali di PlayStation 5 sono:

Controller DualSense : è il nuovo controller standard. Avrà dei grilletti e dei feedback aptici, capaci di trasmettere sensazioni tattili al giocatore. Integrerà inoltre un microfono per aiutarvi nella chat vocale in caso non ne possediate un altro. La resistenza dei grilletti potrà essere programmata e gestita dagli sviluppatori. Come i precedenti controller, anche questo monterà una batteria ricaricabile (quindi niente pile) e avrà un costo di 69,99€ .

: è il nuovo controller standard. Avrà dei grilletti e dei feedback aptici, capaci di trasmettere sensazioni tattili al giocatore. Integrerà inoltre un microfono per aiutarvi nella chat vocale in caso non ne possediate un altro. La resistenza dei grilletti potrà essere programmata e gestita dagli sviluppatori. Come i precedenti controller, anche questo monterà una batteria ricaricabile (quindi niente pile) e avrà un costo di . Headset Pulse 3D: le cuffie ufficiali per PS5. Consentono di sfruttare pienamente le caratteristiche spaziali sonore del Tempest Engine della console. Prezzo di listino di 99,99€.

HD Camera : si tratta dell’erede di PlayStation Camera, un webcam dotata di doppie lenti a 1080p, ideale per i vostri streaming. Costo di listino di 59,99€ .

: si tratta dell’erede di PlayStation Camera, un webcam dotata di doppie lenti a 1080p, ideale per i vostri streaming. Costo di listino di . Media Remote : questo telecomando sarà ideale per interagire con la console quando la utilizzerete per riprodurre i vostri contenuti video preferiti. Prezzo di 29,99€ .

: questo telecomando sarà ideale per interagire con la console quando la utilizzerete per riprodurre i vostri contenuti video preferiti. Prezzo di . DualSense Charging Station: si tratta di una base in cui riporre il controller DualSense per ricaricarlo mentre non lo state utilizzando. Prezzo di 29,99€.