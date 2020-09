PlayStation Plus Collection: tutti i giochi disponibili per PS5

All’evento PlayStation di settembre, Sony ha presentato PlayStation Plus Collection, un nuovo benefit per gli abbonati a PlayStation Plus che acquisteranno PS5.

Se sarete in possesso di un abbonamento a PS Plus quando metterete mano alla console next-gen, infatti, riceverete una selezione di titoli PS4 e PS4 Pro che gireranno su PlayStation 5 senza alcun costo aggiuntivo.

Tra i prodotti coinvolti troviamo Days Gone, God of War, Monster Hunter World, Uncharted 4, e altri ancora.

Quali titoli ci sono su PlayStation Plus Collection?

La selezione è per ora limitata a 18 giochi che sono stati presentati tramite un ricco trailer, e che vi riassumiamo in un comodo elenco qui:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS: Second Son

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

PlayStation Plus Collection sarà disponibile solo su PS5, pur essendo basata su titoli nativi per PlayStation 4.

Non sarà necessario pagare una cifra aggiuntiva rispetto all’abbonamento base, per cui quello che avete già andrà benissimo.

La collezione rappresenterà un ulteriore vantaggio rispetto ai vantaggi esistenti per PS4 che gli abbonati PS Plus ricevono con un unico prezzo di abbonamento.

La Collection funzionerà esattamente come PlayStation Plus base, ovvero permetterà di riscattare e tenere i giochi fintanto che sarete abbonati.

Non ci sarà streaming come su PlayStation Now né sarà possibile continuare a giocare come capita su altri store per PC come Epic Games Store: sarà tutto a base di download.

PlayStation Plus Collection verrà lanciato insieme a PS5, per cui sarà disponibile in Europa a partire dal 19 novembre.