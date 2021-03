PlayStation Plus: cos’è, quanto costa e che giochi include PS Plus su PS4 e PS5

Gli utenti su console PlayStation possono abbonarsi a PlayStation Plus, un servizio a pagamento che permette di ottenere dei vantaggi esclusivi e una selezione di giochi gratis mensili sia su PS4 che su PS5. Se state cercando di orientarvi e avete bisogno delle risposte alle maggiori domande relative all’abbonamento, vediamo tutto quello che dovete sapere su PlayStation Plus.

Quanto costa PlayStation Plus?

C’è la possibilità di abbonarsi a PlayStation Plus scegliendo tra diverse periodicità. L’abbonamento mensile, che si rinnova automaticamente alla scadenza, si può acquistare a 8,99€ di listino. L’abbonamento trimestrale ha un costo di listino di 24,99€ complessivi, l’abbonamento annuale costa 59,99€ di listino.

Come posso abbonarmi?

Ci sono diverse modalità per abbonarsi: è possibile acquistare il taglio di abbonamento scelto direttamente attraverso PlayStation Store, oppure acquistare una carta fisica presso un punto vendita da riscattare inserendo il codice su PlayStation Store. Infine, è possibile acquistare una card virtuale e riscattarne il codice su PlayStation Store.

PlayStation Plus è disponibile per PS5 e PS4

Acquistare attraverso PlayStation Store

Se volete acquistare il vostro abbonamento su PlayStation Store ai prezzi di listino, potete farlo alla pagina ufficiale a questo link:

Acquistare attraverso card per PlayStation Store

Potete acquistare presso un punto vendita, fisico o online, delle carte che permettono di ottenere l’abbonamento Plus una volta riscattate su PlayStation Store. Presso i punti vendita GameStop, di solito, queste card sono disposte in torrette dedicate nei pressi delle casse: attivate da un addetto vendita, vi permettono di utilizzare un codice stampato sul retro che dovete inserire su PlayStation Store > Riscatta codice.

Acquistare online a prezzi scontati

Avete anche la possibilità di acquistare il vostro abbonamento a Plus presso punti vendita online approfittando di prezzi scontati rispetto a quelli imposti dal listino di PlayStation Store.

Su Amazon, ad esempio, vengono ciclicamente proposti degli sconti dedicati all’abbonamento. Vi consigliamo, pertanto, di monitorare le seguenti pagine:

Sono invece disponibili degli sconti costanti su Instant Gaming, dove è possibile risparmiare su tutti i tagli dell’abbonamento. Una volta eseguito l’acquisto, si ottiene un codice da riscattare su PlayStation Store.

PlayStation 5 ha alcuni benefici specifici per gli abbonati Plus

Che vantaggi dà PlayStation Plus?

L’abbonamento a PlayStation Plus permette di avere accesso a una serie di vantaggi esclusivi, tra cui:

La Instant Game Collection: una collezione di giochi mensili che, una volta riscattati, rimangono associati al proprio account e che sono inclusi nel prezzo dell’abbonamento. Fintanto che si ha una sottoscrizione attiva, sarà possibile giocare.

una collezione di che, una volta riscattati, rimangono associati al proprio account e che sono inclusi nel prezzo dell’abbonamento. Fintanto che si ha una sottoscrizione attiva, sarà possibile giocare. Sconti extra : quando vengono lanciati degli sconti su PlayStation Store, ci sono occasioni in cui vengono proposti dei doppi sconti per abbonati a PS Plus, con tagli di prezzo più corposi.

: quando vengono lanciati degli sconti su PlayStation Store, ci sono occasioni in cui vengono proposti dei per abbonati a PS Plus, con tagli di prezzo più corposi. Accesso al gioco online : su console PlayStation, l’abbonamento PS Plus permette di accedere alle modalità online della maggior parte dei videogiochi con multiplayer che richieda una connessione internet.

: su console PlayStation, l’abbonamento PS Plus permette di accedere alle modalità online della maggior parte dei videogiochi con multiplayer che richieda una connessione internet. Guide di gioco su PS5 : su PlayStation 5, l’abbonamento permette di accedere alle Guide ufficiali degli sviluppatori , comprensive di video, raggiungibili dal menù mostrato premendo il tasto “PlayStation” durante il gameplay.

: su PlayStation 5, l’abbonamento permette di accedere alle , comprensive di video, raggiungibili dal menù mostrato premendo il tasto “PlayStation” durante il gameplay. PS Plus Collection: su PlayStation 5, l’abbonamento permette di accedere a una libreria di videogiochi on demand.

Che giochi gratis include PS Plus?

I giochi gratis inclusi nell’abbonamento a PS Plus vengono sostituiti ogni mese, con poche eccezioni. Vengono solitamente annunciati l’ultimo mercoledì del mese, mentre vengono pubblicati su PlayStation Store il primo martedì del mese a cui fanno riferimento.

Per seguire le notizie degli annunci dei nuovi giochi PS Plus, vi raccomandiamo di seguire la nostra pagina.

Come riscatto i giochi gratis di PlayStation Plus?

Per riscattare i giochi inclusi su PlayStation Plus è necessario, da console o da browser, fare login nel proprio account PlayStation Network. Una volta fatto, su PlayStation Store (selezionandone l’icona su console, o a questo indirizzo da PC), raggiungere la pagina dedicata a Plus. Se state visitando lo Store da computer, potete farlo a questo indirizzo.

Selezionate i giochi inclusi nelle promozioni e procedete mettendoli nel carrello come se doveste acquistarli normalmente: tuttavia, il prezzo sarà sempre pari a 0€. Una volta completata la transazione, i giochi saranno associati al vostro profilo e compariranno nella vostra libreria come tutti quelli acquistati.

PS Plus Collection è disponibile per PS5

I giochi gratis PS Plus saranno miei per sempre?

Una volta riscattati, i giochi PS Plus rimarranno sempre associati al vostro profilo. Questo significa che potrete giocarli in qualsiasi momento, a patto di avere un abbonamento Plus attivo. Se doveste disdire l’abbonamento, i giochi rimarrebbero associati all’account, ma non potreste eseguirli. Riattivando un abbonamento in seguito, invece, avreste di nuovo pieno accesso ai giochi riscattati.

PS Plus è necessario per tutti i giochi online?

No. La stragrande maggioranza dei giochi online, come Call of Duty o Destiny, richiedono un abbonamento Plus attivo, ma ci sono alcune eccezioni, come Final Fantasy XIV.

PS Plus funziona anche su PS5?

Sì, PS Plus funziona con le stesse modalità anche su PlayStation 5: è necessario per l’accesso alla maggior parte dei giochi online, permette di accedere a sconti extra e di avere dei giochi gratuiti mensili. Inoltre, permette l’accesso alla PlayStation Plus Collection.

Cos’è la PlayStation Plus Collection?

PlayStation Plus Collection è una libreria di videogiochi on demand sempre disponibile su PlayStation 5. Con un abbonamento a PS Plus attivo è possibile, senza limitazioni di tempo, giocare a una selezione di videogiochi PS4 inclusi nel prezzo. La line-up comprende:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS: Second Son

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: A Thief’s End

Until Dawn

Come annullare l’abbonamento PS Plus

Potete annullare il rinnovo automatico dell’abbonamento Plus in diversi modi, sia da browser web che da PS5 che da PS4.

Annullare l’abbonamento su browser

Accedete alla pagina Gestione Account a questo link Dal menù a sinistra, selezionate la voce “Abbonamento” Selezionate Disattiva rinnovo automatico per PS Plus.

Annullare l’abbonamento su PS5

Accedete a Impostazioni > Utenti e account Seguite il percorso Account > Pagamenti e abbonamenti > Abbonamenti > PlayStation Plus Selezionate la voce Disattiva rinnovo automatico.

Annullare l’abbonamento su PS4

Dalla dashboard della console, selezionate PlayStation Plus > Gestisci abbonamento > Abbonamento Qui, selezionate Disattiva Rinnovo Automatico.