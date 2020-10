10 giochi PS4 non compatibili con PS5: scopriamo quali sono (e quanto li avete pagati)

Nelle scorse ore Sony ha finalmente annunciato tutti i dettagli relativi alla retrocompatibilità di PlayStation 5 con la libreria di PlayStation 4, facendo sapere che tutti i giochi della console precedente potranno girare sulla nuova (anche se potrebbe esserci qualche inciampo) e che solamente dieci rimarranno esclusi dal salto su PS5. Ma quali sono i dettagli di questi giochi, che alcuni non hanno mai sentito nominare? Abbiamo indagato un po’ per voi.

I giochi PS4 non compatibili con PS5

1. Hitman Go

Prezzo : 7,99€

: 7,99€ Uscita: marzo 2016

Partiamo da quello che probabilmente conoscete tutti: Hitman Go è un brillante puzzle game nato dalla serie Hitman che vi permette di completare una serie di diorama in cui dovete assassinare il bersaglio, senza rimetterci le penne, nei panni dell’Agente 47. Nato su piattaforme mobile e particolarmente apprezzato, il gioco non potrà seguirvi su next-gen – dove potrete consolarvi con Hitman 3.

Hitman Go

2. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Prezzo : 59,99€

: 59,99€ Uscita: marzo 2020

Il recente adattamento videoludico della corsa alla Isle of Man purtroppo non si potrà giocare su PlayStation 5: TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 vi richiederà di tornare alla vostra PS4, per affrontare su due ruote la storica e pericolosissima corsa.

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

3. Joe’s Diner

Prezzo: 14,99€

14,99€ Uscita: settembre 2016

Iniziamo il viaggio in quei giochi che, invece, potreste non aver sentito nominare: Joe’s Diner è un’avventura a tinte horror che vi vede nei panni di un dipendente assegnato al turno di notte in una tavola calda. Dal momento che nella vita tutto quello che può andare male andrà male, però, il ristorante su cui vi trovate ha le sue fondamenta su un cimitero indiano, quindi tenetevi in buona compagnia di spiriti e antiche rivalità che li hanno animati quando vagavano per il mondo ancora in carne e ossa.

Joe's Diner

4. DWVR

Prezzo : 14,99€

: 14,99€ Uscita: novembre 2017

Come suggerisce il nome, DWVR è un’esperienza in realtà virtuale che vi permette di affrontare meccaniche da shooter/azione dotandovi di un enorme arsenale per aprirvi la strada “fra orde omicide“, spiega PlayStation Store. Il gioco è incentrato sulla velocità e il controller di movimento di PS VR diventa, ovviamente, il vostro braccio.

DWVR

5. Afro Samurai 2: Revenge of Kuma

Prezzo : —

: — Uscita: settembre 2015

Titolo d’azione di Redacted Studios e Versus Evil basata sul manga, Afro Samurai 2 è probabilmente quello che vi darà meno problemi per la sua mancata retrocompatibilità, in caso voleste acquistarlo, perché… non si può. Il titolo non è più presente su PlayStation, né in Europa né in USA e vennero anche attivati dei rimborsi per chi lo aveva comprato.

Afro Samurai 2

6. Just Deal With It

Prezzo : 19,99€

: 19,99€ Uscita: novembre 2018

Titolo giocabile con PlayLink per divertirsi con gli amici, Just Deal With It aveva probabilmente un nomen omen (il titolo significa, infatti, “Accettalo”, “Stacci”), visto che rimarrà suo malgrado confinato nella vecchia generazione. Al suo interno trovate delle varianti di cinque classici giochi di carte con cui divertirvi fino a 10 giocatori: Poker, Blackjack, Otto Americano, Ramino e Cuori.

Just Deal With It

7. Shadow Complex Remastered

Prezzo : 14,99€

: 14,99€ Uscita: maggio 2016

Rimasterizzazione del titolo a scorrimento laterale, Shadow Complex Remastered propone circa dieci ore di esplorazione e combattimenti, con inclusi tutti i contenuti del gioco originale del 2009. Tra tantissimi nemici da sconfiggere e miglioramenti da sfoggiare, il giocatore si trovava alle prese con una vena da action-thriller, debitamente rinfrescata per PS4. E, a quanto sappiamo, non per PS5.

8. Robinson: The Journey

Prezzo : 29,99€

: 29,99€ Uscita: novembre 2016

Altra uscita per PlayStation VR, Robinson: The Journey vi permetteva di affrontare un viaggio da sopravvissuti, dopo l’infausto destino dell’Esmeralda su Tyson III. Nei panni di Robin, un bambino accompagnato solo dall’artificiale HIGS, eravate chiamati a cavarvela e a trovare altri possibili superstiti alla disgrazia, in uno scenario che sembra tutt’altro che il paradiso naturale suggerito dai suoi scorci…

Robinson: The Journey

9. We Sing

Prezzo : 29,99€

: 29,99€ Uscita: dicembre 2016

Come suggerisce il nome, We Sing è un party game che vi permette di divertirvi a cantare sulle note di canzoni famose, sia da soli che in compagnia di dieci amici. E, perché no, di scalare anche le classifiche online dei migliori performer, dimostrando di saperci fare con la voce.

We Sing

10. Shadwen

Prezzo: 16,99€

16,99€ Uscita: maggio 2016

Chiudiamo la lista con Shadwen, avventura stealth in cui, come suggerisce il genere, dovete tenervi al riparo da occhi indiscreti mentre vestite i panni dell’eponima protagonista, un’assassina che l’infausto compito di uccidere il re. Seguita dall’orfanella Lily, l’assassina però cerca di ridurre il più possibile gli atti violenti davanti alla bambina – ma abbastanza da uscirne viva in caso le guardie dovessero scoprirla?

Shadwen

Vi ricordiamo che PlayStation 5 arriverà sul mercato europeo il prossimo 19 novembre al prezzo di 499,99€ per la versione standard e 399,99€ per la versione digitale, priva di lettore blu-ray. Per il vademecum sulla console, fate riferimento a questa pagina.