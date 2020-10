Ghost of Tsushima sarà magnifico su PS5 (e Naughty Dog conferma i suoi titoli retrocompatibili)

Come avrete letto sulle nostre pagine, durante la giornata odierna Sony ha fatto il punto circa la retrocompatibilità dei titoli PS4 su PS5, facendo tirare un sospiro di sollievo a chi temeva il peggio.

Ora, dopo aver letto le risposte alle domande più frequenti circa il passaggio tra current e next-gen, i vari sviluppatori stanno ora confermando il loro supporto alla piattaforma in uscita a novembre, anche con alcune gradite sorprese.

Sucker Punch ha infatti orgogliosamente confermato via Twitter che il suo recente e suggestivo Ghost of Tsushima sarà ovviamente giocabile su PS5 e che sarà possibile trasferire i salvataggi dalla “vecchia” edizione su PlayStation 4.

Ma non solo: sembra anche che il gioco girerà molto meglio sulla nuova piattaforma, raggiungendo i fatidici 60 fotogrammi al secondo. Poco sotto, il post dello sviluppatore americano:

PS5 owners playing with Game Boost will see an extra option to allow frame rates up to 60FPS, and while loading speeds on the PS4 are already great, just wait until you see them on the PS5!

