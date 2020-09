Tenetevi dello spazio libero, perché PS5 sarà enorme (la più enorme di sempre, in realtà)

Quando Sony, lo scorso mese di giugno, presentò il design della sua PlayStation 5, molti rimasero sorpresi dalla peculiare scelta fatta dalla compagnia giapponese, che provava un look futuristico e decisamente appariscente per la sua macchina di prossima generazione. In relazione al lettore Blu-Ray si era poi subito posta una questione: quanto sarà grande PlayStation 5? La risposta ci arriva dalle specifiche tecniche ufficiali, che ci suggeriscono che non sarà grande, ma semplicemente enorme. Più precisamente, sarà la console dal corpo più grande di sempre.

La scheda tecnica ci rivela infatti che PS5, che avrà un peso di 4,5 kg nell’edizione standard e di 3,9 kg in quella Digital, sarà 39 x 10,4 x 26 cm (lunghezza x altezza x profondità). Eventuale base esclusa. Lievemente più piccola la Digital, con 39 x 92 x 26 cm.

Le dimensioni sono superiori perfino a quelle dell’originale Xbox One, che fece molto parlare di sé per il suo essere molto generosa, ma che si distribuita in 7,9 x 33,3 x 27,4 cm.

Se, insomma, pensavate di sistemare PS5 in un angolino della vostra scrivania, sappiate che potrebbe servirle… un po’ di spazio in più di quanto avreste immaginato, rispetto alle sue sorelle minori.

Di seguito, la scheda tecnica completa di tutte le specifiche.

Componente Specifiche CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”8 Core fino a 3,5 GHz GPU basata su AMD Radeon™ RDNA 2, Ray Tracing Acceleration, frequenza variabile fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) Memoria GGD6 16 GB con larghezza di banda da 448 GB/s SSD 825 GB con larghezza di banda di 5,5 GB/s (raw) Lettore ottico Ultra HD Blu-ray (66G/100G)~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV (solo nella versione standard) Output video HDMI™ OUT, support per TV in 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (con HDMI ver.2.1) Alimentazione 350W (standard), 340W (Digital) Input e Output USB Type-A (Hi-Speed USB), USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps), x2USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) Supporto per giochi Ultra HD Blu-Ray fino a 100 GB (solo standard)

Vi ricordiamo che PS5 arriverà in Europa il 19 novembre prossimo. Rimanete su SpazioGames per tutte le ulteriori novità sulla console di casa Sony.