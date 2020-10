Da PS4 a PS5: Sony risponde alle domande fondamentali

Durante la giornata di oggi, Sony ha fatto chiarezza sulla retrocompatibilità tra PS4 e PS5, svelando i giochi che non gireranno sulla nuova console in uscita a novembre.

Ora, via PlayStation Blog, il colosso giapponese ha deciso di rispondere ad alcune domande “calde” poste da parte dell’utenza circa il “legame” tra le due piattaforme che vale sicuramente la pena di approfondire.

Un'immagine del video teardown di PS5.

Qual è la differenza tra la riproduzione di giochi per PS4 su console PS5 Digital Edition e su PS5 con l’unità disco Blu-ray? Semplicemente, la versione solo digitale non sarà in grado di fare girare alcun gioco su supporto fisico, inclusi quindi i giochi PS4, mentre quelli scaricati saranno riproducibili senza alcun problema.

Come sarà l’esperienza di gioco PS4 su PS5? I titoli PS4 gireranno molto meglio su PS5, specie per quanto riguarda la velocità di caricamento e il Game Boost, offrendo frame rate migliorato o più stabili. Ma non solo: alcuni titoli con frame rate sbloccato o risoluzione dinamica fino a 4K potrebbero essere ancora più belli da vedere, oltre al fatto che alcuni giochi PS4 trarranno vantaggio anche dalle nuove funzionalità UX di PS5.

I giochi di PlayStation VR su PS5 sono compatibili con le versioni precedenti? Assolutamente sì, anche se come nel caso di PS4 sarà necessario avere un PS VR headset, un controller PlayStation Move e PS Camera, venduti separatamente.

E i giochi per PS4 su PS Now e PS Plus? I giochi per PS4 compatibili con le versioni precedenti inclusi in PS Plus o PS Now funzioneranno su PS5.

Ancora uno scatto di PS5.

Posso riprodurre in streaming i giochi PS4 su PS5? Sì, la riproduzione remota da PS4 a PS5 e lo streaming di PS Now sono supportati. Il vantaggio dello streaming è che potrete risparmiare spazio di archiviazione su PS5 (i giochi per PS4 non sfruttano il Game Boost di PS5 tramite lo streaming).

Come funzionano i trasferimenti di giochi PS4 e i salvataggi di gioco tra le due console? Sarà possibile trasferire giochi digitali, dati di gioco e salvataggi di giochi da una console PS4 a una console PS5 utilizzando cavi LAN o connettendoti in modalità wireless. Giochi PS4 e dati di gioco inclusi nel dispositivo di archiviazione USB esterno collegati alla PS4 saranno trasferibili su PS5 con quel dispositivo di archiviazione USB esterno. I membri di PS Plus potranno anche sincronizzare i salvataggi dei giochi PS4 su PS5 tramite il cloud storage.

Avete già letto anche che il boss Jim Ryan si è recentemente detto entusiasta dei giochi in arrivo su PS5? E che il PlayStation Store cambierà presto look?

L’uscita della console next-gen targata Sony è attesa per il 19 novembre a 499,99€ per il modello standard e 399,99€ per quello digital. Entrambe saranno dotate delle stesse specifiche, sebbene la seconda priva del classico lettore Blu-ray Disc.