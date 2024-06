[SONDAGGIO] Xbox Games Showcase 2024, che voto dai alla conferenza?

Si è fatto attendere ma non ha certo lesinato con la raffica di videogiochi proposti: stiamo parlando dell'Xbox Games Showcase, che con ritmi davvero serrati ci ha svelato non solo le prossime novità in arrivo dagli Xbox Game Studios, ma anche interessanti progetti di terze parti – oltre a una valanga di giochi in uscita direttamente su Game Pass.

Tra gli annunci più in vista c'è ovviamente Call of Duty: Black Ops 6, ma il cuore dei fan del mondo Xbox è ancora fermo all'annuncio di Gears of War: E-Day, che vede il ritorno della celebre saga. Chi ama brandire le armi e la musica heavy metal, invece, avrà sicuramente affondato subito i denti sul ritorno di Doom.

Insomma, c'è stata davvero tantissima carne al fuoco – compresi nuovi sguardi a Fable, a Indiana Jones e l'Antico Cerchio e al redivivo Perfect Dark, o quelli al ritorno di Life is Strange e a Metal Gear Solid Delta.

Vogliamo quindi chiedere direttamente a voi lettori: se doveste dare un voto in decimi alla conferenza, quale sarebbe? Fatecelo sapere nel sondaggio che vi proponiamo di seguito!

In caso ve lo foste perso, qui trovate invece i risultati del sondaggio analogo sulla Summer Game Fest.