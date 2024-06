Indiana Jones e l'Antico Cerchio torna in azione!

Durante lo show di Xbox abbiamo visto anche un nuovo sguardo a Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'ambizioso titolo di casa MachineGames dedicato all'esploratore più famoso del cinema.

Abbiamo visto scenari diversi in cui ci troveremo impegnati, anche molto diversi da quelli suggeriti dal trailer di annuncio di qualche tempo fa.

Potete vedere il trailer completo di seguito.

Come noterete, il nostro Indiana non si trova in una bellissima situazione (e non parliamo del clima gelido!), ma ci dimostra che in un modo o nell'altro c'è sempre una via per uscire dai guai.

Il video si è concentrato soprattutto su sequenze cinematiche, prima di aprirsi poi a un montaggio con alcune fasi di gameplay, che come avevamo già vista sarà in soggettiva.

Nella descrizione comparsa sul sito ufficiale, leggiamo più dettagli su quanto visto:

«Un messaggio intercettato porta Indiana e Gina in Nepal sulle tracce di uno dei manufatti tra le vette dell’Himalaya. Il loro insidioso percorso sulle montagne li conduce fino a una corazzata nascosta tra i ghiacci. Questo è solo uno dei molti luoghi in cui la loro caccia al tesoro li porterà alla scoperta dei segreti dell’antico Cerchio. Catturati da Gantz, i nostri eroi vengono messi alle strette e sono costretti a contendersi la pietra con i nazisti. Lo scontro viene rapidamente interrotto quando la nave si libera dalla sua morsa di ghiaccio e inizia a scivolare lungo il versante della montagna. MachineGames è famosa per le sue scene d’azione al cardiopalma e le sequenze mozzafiato, e momenti come questo ci ricordano che l’astuzia non è l’unica freccia all’arco di Indy. A volte deve affidarsi a pugni, frusta, pistola e persino allo sporadico lancio di una granata da parte di un alleato».

Lo spirito spericolato di Indy, insomma, tornerà immacolato anche in questo gioco.

L'appuntamento con il gioco, che sarà dal day-one su Game Pass, rimane fissato genericamente per il 2024, senza una data più dettagliata.

