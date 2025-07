Come un fulmine a ciel sereno, come ci ha ormai abituato negli ultimi mesi, Nintendo ha annunciato a sorpresa chi saranno gli attori principali per il film di The Legend of Zelda.

Con un comunicato ricondiviso anche sul profilo ufficiale social di Nintendo Italia, Shigeru Miyamoto ha pubblicato le prime foto degli interpreti del lungometraggio live-action, annunciando i nomi delle star che porteranno in vita la principessa Zelda e l'eroe Link sul grande schermo.

Ebbene, la scelta è ricaduta su Bo Bragason per Zelda e Evan Ainsworth per Link: potete vedere voi stessi le prime foto ufficiali qui di seguito e al seguente indirizzo.

Bo Bragason è nota soprattutto per le sue apparizioni nelle serie TV Three Girls e The Jetty, ma recentemente si è fatta notare anche nella serie Nell - Rinnegata e nel film The Radleys.

Evan Ainsworth è invece noto soprattutto per il ruolo di Miles nella serie The Haunting of Bly Manor, ma è stato anche la voce di Pinocchio nel remake live-action del cartoon Disney.

Due giovani attori in rampa di lancio dunque, su cui Nintendo ha deciso di puntare per la rappresentazione dei protagonisti della sua leggendaria serie videoludica.

Shigeru Miyamoto ha inoltre confermato che l'uscita del film è prevista per il 7 maggio 2027, confermando di fatto il leggero rinvio rispetto alla data d'uscita originaria.

La scelta di annunciare pubblicamente e in questa forma gli attori principali dovrebbe servire a rassicurare chi temeva una produzione travagliata, considerando che ne è stata confermata anche la data: i lavori procedono dunque nel migliore dei modi.

A questo punto, possiamo solo aspettare di vedere il risultato sul grande schermo e augurarci che riescano a far giustizia alla leggendaria serie videoludica (a proposito, trovate il bellissimo Tears of the Kingdom su Amazon). E chissà che Nintendo non decida presto di svelare anche chi interpreterà Ganon, a questo punto.

Ricordiamo che alcuni fan avevano lanciato come parte del "fantacasting" il nome di Hunter Schafer come potenziale principessa Zelda: tuttavia, Nintendo era alla ricerca di attori più giovani, probabilmente in vista di un potenziale universo cinematografico tutto da scoprire.