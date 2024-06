Tutti i giochi in arrivo gratis su Game Pass annunciati all'Xbox Games Showcase

Come sempre accade nelle conferenze di casa Xbox, a essere protagoniste non sono solo le console (o i PC Windows) su cui questi giochi arrivano, ma anche l'abbonamento Xbox Game Pass.

Tutte le produzioni degli Xbox Game Studios, lo sappiamo, arrivano dal day-one sul catalogo on-demand, e a queste si affiancano anche produzioni third-party che esordiscono nel servizio per raggiungere un pubblico più ampio.

Anche l'Xbox Games Showcase 2024 non fa eccezione e, come vi abbiamo raccontato nel recap completo, abbiamo visto l'annuncio di tantissimi giochi in arrivo su Game Pass.

Per comodità, ve li riassumiamo in questo articolo.

Tutti i giochi in uscita su Game Pass annunciati all'Xbox Game Showcase

Call of Duty: Black Ops 6 - 25 ottobre

- 25 ottobre Doom: The Dark Ages - TBA 2025

- TBA 2025 State of Decay 3 - TBA

- TBA Clair Obscur: Expedition 33 - TBA 2025

- TBA 2025 South of Midnight - TBA 2025

- TBA 2025 Flintlock: The Siege of Dawn - 18 luglio 2024

- 18 luglio 2024 Age of Mythology: Retold - 4 settembre 2024

- 4 settembre 2024 Perfect Dark - TBA

- TBA Fable - TBA 2025

- TBA 2025 Mixtape - TBA 2025

- TBA 2025 Winter Burrow - Inizio 2025

- Inizio 2025 Microsoft Flight Simulator 2024 - novembre 2024

- novembre 2024 Indiana Jones e l'Antico Cerchio - TBA 2024

- TBA 2024 Wuchang: Fallen Feathers - TBA 2025

- TBA 2025 Avowed - TBA 2024

- TBA 2024 Atomfall - TBA 2025

- TBA 2025 S.T.A.L.K.E.R. 2 - 5 settembre 2024

- 5 settembre 2024 Gears of War E-Day - TBA

La voglia di Microsoft di spingere su Game Pass è stata anche ulteriormente evidenziata dall'annuncio di nuove varianti delle console, tra cui una nuova Xbox Series X tutta digitale, pensata proprio per i giochi del servizio in abbonamento.

