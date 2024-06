Perfect Dark non è morto: ecco il primo trailer del reboot

Il reboot di Perfect Dark è stato uno di quei progetti per cui si temeva davvero il peggio ma, fortunamente, l'Xbox Games Showcase 2024 ha sciolto ogni dubbio al riguardo.

A un certo punto sembrava addirittura che Perfect Dark potesse non uscire più, visto che tante indiscrezioni e report davano il progetto effettivamente come spacciato, o quasi.

Advertisement

Invece, a smentire clamorosamente il fatto che Perfect Dark addirittura non esistesse, durante l'Xbox Games Showcase 2024 è arrivato il primo trailer del nuovo progetto di The Initative.

La Terra è stata colpita da una serie di disastri, portando gli ecosistemi di tutto il mondo sull’orlo del collasso. In questo primo sguardo al gameplay, l'agente Joanna Dark si ritrova a dare la caccia al criminale più ricercato del mondo, Daniel Carrington, per scoprire i misteri che minacciano la vita di milioni di persone:

Il nuovo, affascinante trailer ci ha dato suggerimenti sulla missione dell'agente segreto Joanna Dark, ci ha mostrato la sua discesa nell'ambientazione del Cairo del prossimo futuro e poi ci ha offerto uno sguardo allettante del nuovissimo gameplay ispirato agli agenti segreti.

The Initiative sta co-sviluppando Perfect Dark con Crystal Dynamics e altri partnera che compongono il Team Perfect Dark.

Perfect Dark è un thriller in prima persona con agenti segreti ambientato in un mondo del prossimo futuro. Con la benedizione dello studio originale di Perfect Dark, Rare (per non parlare di alcuni dei protagonisti dei titoli originali), il Team Perfect Dark ha tratto ispirazione dagli elementi dei primi due giochi, ma ha creato attorno ad essi una storia e un universo completamente nuovi. questo riavvio.

Sia per i fan precedenti che per i nuovi giocatori, il nuovo gioco offre una nuova interpretazione dell'esperienza dell'agente segreto ed è una grande opportunità per immergersi nel mondo e nel personaggio. Sebbene i fan vivranno momenti che risuonano con la storia e i ricordi dei giochi originali, per questa nuova esperienza non è necessaria alcuna conoscenza preliminare.

È stato confermato che Perfect Dark verrà lanciato all'interno di Game Pass già dal lancio (quindi vi conviene abbonarvi tramite Amazon), ma non c'è ancora una data di uscita.