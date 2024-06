Gears of War E-Day è ufficiale!

Se ne parlava da un po' ma ora è ufficiale dall'Xbox Games Showcase 2024: Gears of War E-Day segna il ritorno della saga dei battiterra.

La "one more thing" dell'evento Xbox è stato proprio il nuovo Gears of War, confermando almeno in parte ciò che era stato detto nelle ultime settimane.

Gears of War è effettivamente tornato ma, diversamente dalle previsioni, non sarà un episodio con una nuova storia, ovvero "Gears 6", ma addirittura un prequel:

Gears of War E-Day è una storia delle origini che descrive l'orrore dell'invasione delle locuste nel Giorno dell'Emersione attraverso gli occhi di Marcus Fenix.

Il trailer ci introduce a questo momento decisivo della serie Gears of War che vede le temibili Locuste farsi conoscere con una brutale imboscata dal basso contro il mondo di Sera. Qui seguiremo le versioni più giovani degli eroi originali della serie, Marcus Fenix ​​e Dom Santiago, mentre iniziano la loro lotta contro l'invasione delle locuste.

The Coalition ha dato alcune informazioni sul modo in cui hanno approcciato il progetto:

«Ci siamo resi conto che molte delle parole che usiamo per descrivere il franchise erano quelle che usano anche i nostri fan, frasi come fratellanza, brutalità, pathos, stupore. Perché l’E-Day? Questo è il momento in cui tutto si riunisce. È il cuore dell'universo di Gears. Tutto ciò che accade prende forma in questo giorno.»

I fan dei giochi principali di Gears of War possono aspettarsi di sentirsi a casa con le sensazioni di Gears of War: E-Day. The Coalition sta lavorando per ricreare e migliorare l'azione in terza persona tipica della serie, muovendosi tra le coperture in situazioni di vita o di morte, il tutto ambientato all'interno di una campagna esplosiva che combina un gameplay soddisfacente e una narrazione emotiva guidata dai personaggi.

Non c'è una data di uscita per ora ma, ovviamente, il titolo arriverà su Game Pass dal day one, pertanto vi conviene abbonarvi anche tramite Amazon, nel dubbio.