Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è uno degli anime più amati degli ultimi anni, capace di conquistare milioni di spettatori con le sue animazioni spettacolari e una trama avvincente. Tuttavia, con diverse stagioni, film e speciali usciti in tempi diversi, non è sempre chiaro in che ordine guardare la serie per godersi al meglio il viaggio di Tanjiro e Nezuko.

Questa guida aggiornata offre l’ordine di visione corretto evitando spoiler e confusioni. Che tu sia un neofita o un fan che vuole fare un rewatch ordinato, qui troverai tutte le indicazioni per immergerti nel mondo dei cacciatori di demoni senza perdere nemmeno un dettaglio importante.

Demon Slayer cosa succede nell’anime e chi sono i protagonisti

Il Giappone, durante l’era Taisho, fa da sfondo alla storia di Tanjiro Kamado, un adolescente gentile e laborioso, cresciuto con solidi valori trasmessi dal padre ormai scomparso. Vive insieme alla madre e ai suoi fratelli minori in una casa isolata tra i boschi, conducendo una vita semplice vendendo carbone. Un giorno, dopo una forte nevicata, Tanjiro si reca in città per lavoro ma, sorpreso dal calare della notte, accetta l’ospitalità di un abitante del villaggio che lo mette in guardia dai demoni che si dice vaghino nei dintorni.

All’alba, Tanjiro torna a casa e trova un incubo ad attenderlo: la sua famiglia è stata brutalmente massacrata. Solo la sorella Nezuko è sopravvissuta, ma trasformata in un demone. Nonostante ciò, in lei sembra resistere ancora un barlume di umanità.

Determinato a salvarla, Tanjiro intraprende un viaggio alla ricerca di una cura per riportare Nezuko alla normalità. Sul suo cammino dovrà affrontare innumerevoli demoni assetati di sangue, ma troverà anche preziosi alleati come gli spadaccini in erba Zenitsu e Inosuke.

Nel corso della storia conosceremo anche gli Hashira (Pilastri) Tomioka Gyiu (il pilastro dell’acqua), Shinobu Kocho (il pilastro dell’insetto), Sanemi Shinazugawa (il pilastro del vento), Kyōjurō Rengoku (pilastro della fiamma), Gyōmei Himejima (pilastro della roccia), Tengen Uzui (pilastro del suono), Mitsuri Kanroji (pilastro dell’amore), Muichiro Tokito (pilastro della nebbia) e Obai Iguro (pilastro del serpente) e le letali 12 Lune, demoni al servizio del temibile Muzan Kibutsuji, il principale antagonista della serie.

Demon Slayer: in che ordine guardare la serie anime

Stagione 1: Episodi 1-26

Demon Slayer Il film - Il Treno Mugen (film)

Stagione 2: Episodi 27-44 (gli episodi 28-33 rinarrano gli eventi del primo film con scene aggiuntive)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village Movie (film adatta gli episodi 43-44 della seconda stagione e l'episodio 45 ovvero il primo della terza stagione)

Stagione 3: Episodi 45-55

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hashira Training Arc (film adatta l'episodio 55 della terza stagione e l'episodio 56 ovvero il primo della quarta stagione)

Stagione 4: Episodi 56-63

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito al cinema in Italia dall'11 settembre

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Film 2 data di uscita non ancora annunciata

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Film 3 data di uscita non ancora annunciata

Demon Slayer: a quali capitoli del manga corrispondono le stagioni dell’anime

Tanjiro Kamado Unwavering Resolve Arc

Questo arco narrativo copre i capitoli dal 1 al 53 del manga, raccolti nei volumi (tankobon) da 1 a 6, ed è stato adattato negli episodi dall’1 al 26 dell’anime, ovvero nella prima stagione di Demon Slayer, trasmessa in Giappone dal 6 aprile al 28 settembre 2019. Alla fine di questa stagione fu annunciato il film sequel Demon Slayer – Il treno Mugen.

La vita di Tanjiro Kamado scorre tranquilla: orfano di padre, vive in una casa nel bosco insieme alla madre e ai suoi fratelli. Tutto cambia quando, tornando da una giornata in città, trova la sua famiglia massacrata da un demone. L’unica sopravvissuta è la sorella Nezuko, ma a un prezzo terribile: è stata trasformata in un demone, anche se in lei resta ancora una traccia di umanità.

Un misterioso spadaccino cerca di uccidere Nezuko, ma Tanjiro la protegge a costo della vita: è deciso a salvarla, convinto che possa ancora resistere alla sua natura demoniaca. Spinto dall’amore fraterno, Tanjiro entra così nella Squadra Ammazza Demoni, giurando di trovare una cura per Nezuko e di eliminare Muzan Kibutsuji, il demone responsabile della tragedia.

Inizia così un percorso duro e pericoloso: l’addestramento con Urokodaki Sakonji, l’esame per diventare cacciatore di demoni, l’incontro con Zenitsu e Inosuke, e le prime missioni insieme. Conosceremo anche i temibili Pilastri, i nove più forti spadaccini dell’Ordine, inizialmente diffidenti ma pronti a sostenere Tanjiro e sua sorella dopo aver compreso la loro determinazione.

Il momento decisivo arriva con lo scontro contro Rui, una delle 12 Lune Demoniache — sei Lune Calanti e sei Lune Crescenti, fedeli servitori di Muzan. In questa battaglia Tanjiro, Zenitsu e Inosuke affrontano la loro prima vera prova di sopravvivenza, riuscendo a prevalere solo grazie al coraggio, alla determinazione e al provvidenziale intervento dei Pilastri Tomioka e Shinobu.

Mugen Train Arc

Questo arco narrativo copre i capitoli dal 54 al 69 del manga, contenuti nei volumi 7 e 8, ed è stato adattato sia nel film Demon Slayer: Il treno Mugen (disponibile su Prime Video che su Crunchyroll) sia negli episodi dal 27 al 33 dell’anime. Di fatto, il film e questi episodi raccontano la stessa storia, ma la versione a episodi include alcune scene inedite che approfondiscono i personaggi e le vicende.

Il primo episodio della seconda stagione propone infatti un contenuto completamente originale, dove vediamo il Pilastro della Fiamma, Kyojuro Rengoku, impegnato a indagare su un demone che semina il terrore in città. Quando viene informato della misteriosa scomparsa di 40 persone sul treno Mugen, decide di salire a bordo per far luce sulla vicenda.

Nel frattempo, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke terminano il loro periodo di addestramento alla Dimora delle Farfalle, sotto la guida di Shinobu e della spadaccina Kanae. Ricevono quindi un nuovo incarico: raggiungere Rengoku sul treno per assisterlo nell’indagine sui passeggeri scomparsi. Spetta a loro — insieme a Nezuko — scoprire la verità e affrontare il demone responsabile, Enmu, l’ultima delle Lune Calanti. Tuttavia, dopo lo scontro con Enmu, fa la sua comparsa un avversario ancora più temibile: Akaza, la Terza Luna Crescente, che costringerà i nostri eroi a un durissimo combattimento.

The Entertainment District Arc

Questo arco narrativo copre i capitoli dal 70 al 97 del manga, raccolti nei volumi dal 9 all’11, ed è stato adattato negli episodi dal 34 al 44 dell’anime. Il seguito diretto dell’arco del Treno Mugen, intitolato Demon Slayer – Il capitolo del Quartiere di Piacere, è stato annunciato ufficialmente il 14 febbraio 2021, durante l’evento per il secondo anniversario dell’anime.

La storia si svolge quattro mesi dopo i drammatici eventi del Treno Mugen. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke decidono di unirsi al Pilastro del Suono, Tengen Uzui, in una delicata missione sotto copertura nei vicoli del celebre quartiere di piacere di Yoshiwara. In quel luogo, infatti, sono misteriosamente scomparse anche le tre mogli di Tengen, inviate in precedenza per indagare sulla possibile presenza di demoni.

Per far luce sulla vicenda, i tre ragazzi si travestono da ragazze e si infiltrano nelle case del quartiere, ma le cose si complicano quando Zenitsu sparisce nel nulla. Toccherà quindi a Tanjiro, Inosuke e Tengen scoprire la verità e affrontare due terrificanti avversari: Daki e Gyutaro, fratelli e membri delle Lune Crescenti, tra i demoni più potenti al servizio di Muzan. Ne nascerà una delle battaglie più intense e spettacolari di tutta la serie.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village Movie

Si tratta del secondo film ed è composto dagli ultimi due episodi dell'Entertainment District Arc e dal primo dello Swordsmith Village Arc.

The Swordsmith Village Arc

Questo arco narrativo copre i capitoli dal 98 al 127 del manga, corrispondenti ai volumi dal 12 a parte del 15, ed è stato adattato negli episodi dal 45 al 55 dell’anime.

Dopo la brutale e spettacolare battaglia contro Gyutaro e Daki, che segna la conclusione dell’arco del Quartiere di Piacere, il Pilastro del Suono, Tengen Uzui, decide di ritirarsi. Intanto Tanjiro, gravemente ferito nello scontro, rimane in coma per due mesi, risvegliandosi solo dopo una lunga convalescenza.

Per riprendersi completamente e riparare la sua katana danneggiata, Tanjiro si dirige verso il misterioso Villaggio dei Forgiatori di Katane, dove spera di convincere Haganezuka ad aggiustargli la spada. Tuttavia, l’artigiano si mostra inizialmente inflessibile e si rifiuta di aiutarlo.

Durante la permanenza al villaggio, Tanjiro incontra il giovane cacciatore di demoni Genya, oltre a due Pilastri: Mitsuri Kanroji, il Pilastro dell’Amore, e Muichiro Tokito, il distaccato Pilastro della Nebbia, entrambi impegnati nei loro allenamenti. La tranquillità, però, ha vita breve: il villaggio viene improvvisamente preso d’assalto da due temibili Lune Crescenti, Gyokko e Hantengu.

In una lunga notte di combattimenti, Tanjiro, Nezuko, Mitsuri, Muichiro e Genya uniscono le forze per respingere la minaccia, mettendo alla prova — e facendo brillare — tutte le loro abilità.

The Hashira Training Arc

Questo arco narrativo copre i capitoli dal 128 al 139 del manga, inclusi nei volumi 15 e 16, ed è stato trasposto fedelmente nella Stagione 4 dell’anime composta da otto episodi trasmessi dal 12 maggio al 30 giugno 2024.

Dopo la conclusione dello The Swordsmith Village Arc, i Demon Slayer Corps si prepara a uno step cruciale nella lotta contro Muzan Kibutsuji. I membri, incluso Tanjiro, vengono sottoposti a un durissimo addestramento diretto dai Pilastri - gli Hashira - progettato per migliorarne resistenza, tecnica, rapidità e spirito combattivo.

The Infinity Castle Arc

È l'arco narrativo che copre i capitoli da 137 a 183 ovvero da metà del tankobon 16 a metà del tankobon 21. Verrà adattatato nel film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito. Il lungometraggio arriverà nelle sale italiane il prossimo 11 settembre doppiato in italiano grazie a Crunchyroll e Sony Pictures.

Acquisendo sempre più forza e approfondendo i legami di amicizia con i suoi compagni, Tanjiro ha combattuto molti demoni con i suoi commilitoni Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Il suo viaggio lo ha portato a combattere al fianco di alcuni spadaccini dei più alti ranghi della Demon Slayer Corps, gli Hashira, tra cui Flame Hashira Kyojuro Rengoku a bordo del Mugen Train, Sound Hashira Tengen Uzui nell’Entertainment District, Mist Hashira Muichiro Tokito e Love Hashira Mitsuri Kanroji nello Swordsmith Village.

Mentre gli Hashira e i membri della Demon Slayer Corps sono impegnati nell’Hashira Training, un allenamento fisico di gruppo in preparazione all’imminente battaglia contro i demoni, Muzan Kibutsuji si presenta alla Ubuyashiki Mansion. Con il capo della Demon Corps in pericolo, Tanjiro e gli Hashira accorrono al quartier generale, dove però per mano di Muzan Kibutsuji precipitano in un luogo misterioso. Lo spazio in cui Tanjiro e la Demon Slayer Corps sono piombati è la fortezza dei demoni: l’Infinity Castle. Il campo di battaglia è pronto e lo scontro finale tra la Demon Slayer Corps e i demoni si accende.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito è il primo di tre lungometraggi che adatteranno questo arco e quello successivo finale.

The Sunrise Countdown Arc

È l'arco narrativo che copre i capitoli da 184 a 205 ovvero da metà del tankobon 21 fino al tankobon 23 ovvero quello finale del manga. Attualmente non è stata annunciata la data di uscita degli altri due film che lo adatteranno.

Gli spin-off anime di Demon Slayer

Sono due gli spin-off anime di Demon Slayer. Il primo è intitolato Kimetsu Gakuen Valentine-han e si tratta di una serie di corti realizzati da Studio Ufotable (lo stesso dell'anime) in occasione di San Valentino. Sono disponibili gratuitamente sul canale Youtube di Aniplex. Ovviamente non sono canonici e sono slegati dalla trama principale della serie.

Il secondo spin-off anime è Kimetsu no Yaiba - A demon slayer High School AU. Si tratta di una serie di corti della durata di pochissimi minuti comici con protagonisti disegnati in stile superdeformed ambientati in un ambiente scolastico con protagonisti Tanjiro, Nezuko e gli altri personaggi. Anche questi corti non sono canonici.

Demon Slayer: dove vederlo in streaming

Tutte le stagioni e i film di Demon Slayer sono disponibili con sottotitoli e doppiate in italiano su Crunchyroll e Prime Video.

Accedi a Prime Video con il tuo abbonamento Amazon Prime

Ill film Il Treno Mugen e la prima stagione dell'anime sono anche disponibili su Netflix.