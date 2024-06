Call of Duty: Black Ops 6 non potrà essere giocato offline, nemmeno in single player

Uno dei videogiochi su cui Xbox conta maggiormente per quest'anno è sicuramente Call of Duty Black Ops 6: il nuovo capitolo della saga sparatutto in prima persona ha avuto ampio spazio nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase, venendo mostrato sia all'inizio dell'evento che in un direct dedicato subito dopo la fine dello show.

Si tratta infatti del primo episodio che sarà disponibile anche gratis fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), come naturale conseguenza dell'acquisizione di Activision Blizzard.

Advertisement

Gli sviluppatori e il publisher stanno dunque svelando tantissime novità su questo nuovo capitolo, inclusa una notizia che non farà certamente felice chi vuole solo godersi la campagna in single player.

Come segnalato da GameSpot, Activision ha infatti confermato in una nota sul proprio sito ufficiale che Call of Duty Black Ops 6 non potrà essere giocato offline in alcun modo: una connessione internet sarà obbligatoria in ogni singolo istante.

E, ovviamente, questo include anche la campagna in single player, che richiederà una connessione a internet costante durante tutto il vostro playthrough, anche su console.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Activision ha giustificato la decisione con la necessità di garantire le migliori visuali grafiche possibili, diminuendo allo stesso tempo il peso sui nostri dispositivi di archiviazione: la connessione serve, in altre parole, a scaricare in tempo reale le texture in alta risoluzione in base ai livelli di gioco.

Se consideriamo che al momento il gioco risulta pesare addirittura 300GB — dimensioni destinate a diminuire in vista del lancio — è facile capire come mai ciò sia stato considerato una priorità assoluta, ma resta il fatto che l'obbligo di una connessione internet non farà certamente soddisfatti tutti gli utenti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La soluzione ideale sarebbe stata garantire la possibilità di scelta tra un peso superiore o una riduzione dei file di gioco ma con obbligo di connessione internet. Sfortunatamente, pare che non ci sarà questa possibilità.

Al fine di evitare fraintendimenti, sottolineiamo che non è necessario alcun tipo di abbonamento per giocare con la campagna in single player di Call of Duty Black Ops 6. A meno che non vogliate giocarlo tramite Xbox Game Pass, si intende.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile anche sulle console PlayStation, con l'uscita ufficiale prevista per il 25 ottobre.

E se volete scoprire tutti i giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass annunciati durante l'evento Xbox Games Showcase, ve li abbiamo riepilogati tutti nel nostro articolo dedicato.