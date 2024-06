DOOM The Dark Ages è ufficiale (e spettacolare)!

Il nuovo DOOM The Dark Ages fa il suo spettacolare ingresso all'Xbox Games Showcase 2024, portando con sé il suo grande carico di adrenalina in un primo trailer di gameplay.

Come immaginato, Bethesda si prepara a tornare sui campi di battaglia brutali dell'inferno con un titolo nuovo di zecca.

Advertisement

«Forze malvage spingono un regno sull'orlo del baratro», dice Bethesda raccontando i primi dettagli di DOOM The Dark Ages.

In The Dark Ages, ispirato all'originale DOOM del 1993, i giocatori superano le avversità in scontri violenti e realistici, tra demoni distruttibili, feroci lotte corpo a corpo e molto altro. Con la giusta combinazione di attacchi a distanza e scontri ravvicinati, chiunque si metta nei panni dello Slayer farà tremare l'Inferno.

Ecco tutte queste parole in mostra nello spettacolare trailer mostrato poche ore fa durante l'evento Xbox:

In DOOM The Dark Ages i giocatori scopriranno l'origine della rabbia dello Slayer e la sua ascesa, dall'essere l'ultima speranza di un regno al diventare la più grande minaccia per l'Inferno stesso, in questo avvincente prequel dal sapore cinematografico di DOOM (2016) e DOOM Eternal.

In una storia epica ed eroica, alimentata dal più recente motore grafico idTech, DOOM The Dark Ages introdurrà anche delle nuove armi tra cui il devastante Flagello e la Sega scudo lanciabile.

Inoltre, i giocatori avranno la possibilità di pilotare anche dei gigantesci costrutti: ovvero l'Atlan, uno spaventoso mech alto come un grattacielo in grado di abbattere i colossi dell'Inferno con i suoi immensi pugni metallici; inoltre si potranno conquistare i cieli a bordo del tuo Mecha Drago, equipaggiato con motori a reazione e una potenza di fuoco devastante.

DOOM The Dark Ages arriverà nel 2025 su tutte le piattaforme, inclusa PlayStation 5, ma sarà disponibile all'interno di Game Pass (e vi potete abbonare anche tramite le card su Amazon).