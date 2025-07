Proprio pochi istanti fa si è conclusa la nuova diretta streaming REDStreams di CD Projekt, in cui gli sviluppatori ci hanno mostrato le novità più interessanti dell'aggiornamento 2.3 di Cyberpunk 2077.

Nonostante il team sia ormai al lavoro sul sequel, gli autori di The Witcher 3 non hanno ancora deciso di abbandonare Night City e l'ultimo imminente aggiornamento ci farà venire voglia di esplorarla ancora una volta.

La patch 2.3 sarà anche il primo aggiornamento in arrivo per la versione Switch 2 (la trovate su Amazon) che potrà essere scaricata già a partire da domani 17 luglio 2025 su tutte le versioni di gioco, a parte proprio Switch 2.

CD Projekt ha infatti spiegato di aver bisogno di un po' più di tempo per lavorare sulla versione per le console Nintendo, che comunque avrà tutte le caratteristiche principali dell'aggiornamento non appena sarà pronta.

Tra le principali novità annunciate troviamo soprattutto nuovi veicoli da sbloccare, insieme a nuove quest per sbloccarli e nuove personalizzazioni per auto e moto, oltre a un miglioramento della modalità fotografica con molte più opzioni, per chi ama divertirsi a creare lo scatto perfetto.

Segnaliamo anche la possibilità di utilizzare il pilota automatico con i Taxi Delamain: una feature interessante per chi vuole dirigersi da qualche parte ma godendosi il panorama, senza necessariamente abusare dei viaggi rapidi.

Ci saranno anche tanti altri miglioramenti Quality of Life e opzioni aggiuntive per migliorare la grafica di gioco, come il supporto al VRR per le versioni console e impostazioni HDR aggiuntive.

Gli sviluppatori hanno chiarito che l'intenzione della patch 2.3 è rendere Cyberpunk 2077 ancora più gradevole da giocare e accessibile, anche per chi ama la personalizzazione: un update che si preannuncia dunque particolarmente interessante.

Comprensibilmente non dovrebbero esserci novità "enormi", ma sarà comunque un aggiornamento abbastanza corposo da incentivare alcuni appassionati dal tornare a esplorare le strade di Night City.

Del resto, completare alcune missioni secondarie per avere auto speciali è una prospettiva che potrebbe bastare per molti fan — anche se gli sviluppatori hanno chiarito che non conteranno per sbloccare tutti gli obiettivi e trofei, quindi chi teme di non arrivare più al "100%" non avrà nulla da temere.

Curiosamente, la patch aveva richiesto un rinvio rispetto alla data d'uscita iniziale, ricordandoci un po' i continui rinvii del gioco base che erano ormai diventati una sorta di meme, ma fortunatamente dovrebbe essere necessaria ormai soltanto un pizzico di pazienza in più.