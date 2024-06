Metal Gear Solid Delta: Snake Eater torna all'Xbox Games Showcase 2024

Dopo averlo visto brevemente con il primo teaser, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sfrutta il palcoscenico dell'Xbox Games Showcase 2024 per un nuovo trailer più esteso.

Di Metal Gear Solid Delta non abbiamo saputo granché finora, nonostante la nostra pagina dedicata in cui abbiamo cercato di raccogliere ogni informazione, e il nuovo trailer ci viene in aiuto.

Advertisement

La Missione Virtuosa di Naked Snake in questa versione rivista e corretta ci viene mostrata con un nuovo trailer che, tra l'altro, ci dà anche la possibilità di sbirciare il modo in cui il gameplay è stato rivisitato:

Il lavoro di rifacimento sembra essere di buona qualità, con una certa fedeltà per quanto riguarda le situazioni di gioco originali.

I giocatori possono scegliere uno stile di controllo più moderno e aggiunto proprio in questo remake. Sarà possibile scegliere di giocare con uno stile di controllo classico che ricrea più da vicino l'atmosfera del gioco originale.

La stessa storia avvincente e il mondo avvincente, ma con una grafica e un audio 3D completamente nuovi che migliorano l'atmosfera della giungla. Konami promette che sarà «la migliore esperienza di azione furtiva di sopravvivenza».

Nel trailer sembrano apparire anche degli animali inediti, ma non sappiamo come si comporteranno in gioco né che tipo di bonus potranno dare.

Non c'è ancora una data di uscita, purtroppo, ma almeno abbiamo avuto un piccolo avanzamento su come sta andando avanti il progetto. Rimane quindi il dubbio che il titolo possa essere stato effettivamente rinviato in un periodo successivo, sebbene non ci sia ancora una conferma reale di questa possibilità.

Se, intanto, volete recuperare la saga di Metal Gear Solid ci sono molti modi per farlo, tra cui le varie collection che trovate su Amazon al miglior prezzo.

E se volete recuperare tutti gli annunci dell'evento Xbox: li trovate qui.