[SONDAGGIO] Summer Game Fest 2024, che voto dai alla conferenza?

Le scorse ore abbiamo assistito alla conferenza della Summer Game Fest 2024 che, un po' come Geoff Keighley aveva anticipato, non ha riservato grosse sorprese, ma ha comunque visto qualche annuncio interessante.

Abbiamo visto il reveal di Sid Meier's Civilization VI, ad esempio, oltre alla conferma di LEGO Horizon Adventures con un primo trailer.

Interessanti anche le novità su Alan Wake 2 (che finalmente arriva in edizione fisica, Collector's completa), con il lancio istantaneo della sua espansione Night Springs, oltre al trailer di Harry Potter: Quidditch Champions, per gli amanti del noto maghetto — per citare alcuni dei nomi più noti visti nella conferenza.

Come fatto per lo State of Play, allora, chiediamo ai nostri lettori: come vi è sembrata la Summer Game Fest 2024? Se doveste riassumere la conferenza con un voto, che voto sarebbe?

Fatecelo sapere nel sondaggio!