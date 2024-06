Max ritorna in Life is Strange Double Exposure: c'è la data di uscita

Life is Strange Double Exposure è stato annunciato a sorpresa durante l'Xbox Game Showcase 2024, con tanto di data di uscita.

Un annuncio che arriva con una certa sorpresa perché, oltre a qualche rumor sull'esistenza di Life is Strange 3, non c'era niente che facesse pensare che il franchise potesse realisticamente tornare.

Advertisement

Ancora una volta ad opera di Deck Nine, autori di Life is Strange True Colors (lo trovate su Amazon) stavolta il team si prende in carico di raccontare una storia nei panni di una cresciuta Maxine, protagonista del Life is Strange originale:

Life Is Strange Double Exposure non è solo un ritorno per l'amata serie di avventure narrative, ma anche un ritorno per la sua star originale, Max Caulfield. Sarà interessante capire quale sarà il finale canonico da rispettare nel primo capitolo, a questo punto.

Diversi anni dopo averla guidata attraverso Arcadia Bay, Double Exposure vede Max tornare più tardi nella sua vita, ora artista residente presso la prestigiosa Caledon University.

Sfortunatamente, la calamità non è mai lontana: l’amica di Max, Safi, viene uccisa e ci ritroveremo immersi in un vero e proprio giallo-omicidio, con un tocco soprannaturale.

Il potere originale di Max di riavvolgere il tempo si è trasformato nella capacità di spostare completamente le linee temporali ed esploreremo due realtà parallele: una in cui Safi è al sicuro e sta bene, e l'altra in seguito alla sua morte per scoprire l'identità del suo assassino.

Life is Strange Double Exposure sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5, e PC dal 29 ottobre 2024, e ci sarà anche una versione per Nintendo Switch.

Inoltre, sarà disponibile in tre edizioni: Standard, Deluxe e Ultimate. I giocatori possono preordinare subito la Ultimate Edition per ottenere l'accesso avanzato ai capitoli 1 e 2 il 15 ottobre 2024, due settimane prima dell'uscita del gioco completo.