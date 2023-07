Il Prime Day 2023 inizia tra poche ore! Rinnova ora il tuo abbonamento ad Amazon Prime!

Il Prime Day 2023 di Amazon è ormai imminente. Domani e dopodomani vi aspettano sconti mozzafiato su migliaia di prodotti di tutte le categorie del portale e-commercia. In precedenza, abbiamo esplorato le migliori offerte previste per il gaming, i videogiochi, le smart tv e l'hardware. Ora, ci concentreremo su come prepararsi al meglio per queste due giornate di promozioni straordinarie.

Con l'avvio degli sconti ufficiali a mezzanotte dell'11 luglio, gli articoli inizieranno a svanire rapidamente. Quindi, la preparazione è essenziale. Il primo e più importante passo è garantire di avere un abbonamento Amazon Prime attivo. Infatti, solo i membri Prime avranno accesso alle offerte esclusive del Prime Day, come suggerisce il nome dell'evento.

Consigliamo di verificare se il vostro abbonamento ad Amazon Prime è attivo. Se non lo è, rinnovatelo il prima possibile. Se non siete mai stati membri Prime, potete iscrivervi subito e iniziare a godere di tutti i vantaggi, senza perdere tempo durante le giornate di sconti.

L'iscrizione ad Amazon Prime non è solo un modo per risparmiare tempo e essere pronti per il Prime Day. Avrete accesso anticipato alle offerte a partire dal 10 luglio e potrete usufruire di una prova gratuita di 30 giorni.

L'abbonamento a Prime non solo vi darà accesso alle offerte del Prime Day, ma garantirà anche la consegna gratuita e veloce di tutti i vostri ordini. Inoltre, avrete accesso a una serie di servizi aggiuntivi come Amazon Prime Reading, Amazon Prime Video, Amazon Prime Gaming e Amazon Prime Music. Quindi, qualsiasi sia il vostro hobby, da guardare serie TV a leggere, passando per il gaming e la musica, ne trarrà vantaggio dall'abbonamento grazie a contenuti e benefici esclusivi.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.