Amazon Prime Day 2023: 7 videogiochi da tenere d'occhio

Con l'annuncio ufficiale di Amazon riguardo le date del Prime Day 2023, l'eccitazione è alle stelle tra coloro che sono pronti per un'esperienza di shopping ricca di risparmi. Questo evento, noto per offrire incredibili sconti su un'ampia varietà di prodotti, attira l'attenzione di molti. Il team di Spaziogames sarà, come sempre, al vostro fianco per segnalarvi le migliori offerte. Ma quest'anno, vogliamo fare un passo in più e fornirvi un elenco anticipato di prodotti che, in caso di forti sconti, sarebbero meritevoli di un acquisto immediato.

Va precisato che, al momento, non vi è alcuna conferma degli sconti, che saranno rivelati solo con l'inizio ufficiale dell'evento. Abbiamo accuratamente selezionato 7 videogiochi che potrebbero essere disponibili a costi molto più bassi durante il Prime Day. In breve, se anche solo uno di questi prodotti dovesse essere in offerta, il vostro Prime Day diventerebbe decisamente più eccitante. Pertanto, vi suggeriamo di stare in allerta e cogliere le occasioni irrinunciabili non appena si presentano. Se non avete ancora un abbonamento Prime, ora potrebbe essere il momento ideale per iscriversi, poiché solo gli utenti Prime avranno accesso a queste offerte esclusive.

Amazon Prime Day 2023: 7 videogiochi

Final Fantasy XVI

Ambientato nella terra di Valisthea, Final Fantasy XVI, attorno al conflitto causato dai Mothercrystals e all'emergere di una Blight in espansione. Il protagonista del gioco è Clive Rosfield, un ex principe trasformato in soldato schiavo, che con le sue abilità e le potenze degli Eikons, può sferrare attacchi devastanti contro i nemici. I combattimenti in Final Fantasy XVI sono veloci e spettacolari, riportando il giocatore ad esperienze di gioco emozionanti e gratificanti. Per il Prime Day 2023, Final Fantasy XVI rappresenta un prodotto da tenere d'occhio. Sia per i fan di lunga data della serie che per i nuovi giocatori, Final Fantasy XVI offre un'esperienza di gioco ricca e coinvolgente. La possibilità di acquistarlo a un prezzo scontato durante il Prime Day 2023 lo rende un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi.

Metroid Prime Remastered

Metroid Prime Remastered segue le avventure di Samus Aran, una cacciatrice di taglie inviata a indagare sulla minaccia dei pirati spaziali sul pianeta Tallon IV. Durante l'esplorazione del pianeta, scoprirete antichi manufatti Chozo e combatterete contro pericolose creature, tra cui i malvagi Metroid. Uno dei principali punti di forza di Metroid Prime Remastered è la sua grafica aggiornata. Il gioco ha subito un notevole lifting, con texture ad alta definizione ed effetti di luce migliorati. Il titolo gira a 60 fotogrammi al secondo, offrendo ai giocatori un'esperienza fluida e coinvolgente.

Octopath Traveler II

Ambientato nel regno di Solistia, Octopath Traveler 2 presenta nuovamente otto protagonisti distinti, attraverso i quali i giocatori potranno vivere avventure emozionanti. Le storie raccontate in Octopath Traveler 2 hanno luogo in un'era inedita, ricca di affascinanti storie da esplorare e personaggi carismatici con cui interagire. Una novità significativa è l'introduzione di un sistema giorno-notte, che conferisce a Octopath Traveler 2 un aspetto ancor più realistico e coinvolgente.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi Survivor, sviluppato da Respawn Entertainment, punta ad arricchire l'universo di Star Wars con nuove storie, personaggi e mondi, proponendo anche combattimenti entusiasmanti che sono stati molto apprezzati nel precedente capitolo, Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Survivor è ambiento cinque anni dopo gli eventi narrati in Star Wars Jedi Fallen Order. Il protagonista, Cal, è ancora costretto a difendersi dall'Impero, ma, allo stesso tempo, si confronta con l'enorme responsabilità di essere uno degli ultimi Jedi sopravvissuti nella galassia.

The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom è il seguito dell'amato The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Come il predecessore, anche questo gioco presenta una struttura open world, ma in questo capitolo lo scenario è stato ampliato per favorire un'esplorazione più verticale del mondo di gioco. La narrazione di The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom ci catapulta nuovamente nelle avventure del coraggioso Link, il protagonista, che si avventura in un nuovo viaggio all'interno dell'universo di Hyrule. L'intreccio si svolge con Link e la principessa Zelda che investigano sulle rovine misteriose di Zonai, situate in una caverna sotto il castello di Hyrule. Durante questa indagine, assistono inaspettatamente al risveglio di Ganondorf, l'antagonista mummificato, il cui potere maligno finisce per corrompere il braccio di Link. In seguito a questo evento, il castello di Hyrule viene magicamente sollevato in aria.

Street Fighter 6

Street Fighter 6, ultimo episodio dell'acclamata serie di giochi di combattimento di Capcom, introduce un universo inedito e un sistema di lotta avanzato che trasforma diversi elementi del gameplay. È degno di nota che Street Fighter 6 presenta due schemi di comandi: uno contemporaneo e uno tradizionale, dando così la possibilità ai giocatori di selezionare la disposizione che meglio si adatta alle proprie abilità. Un altro elemento innovativo è la modalità "World Tour", che consente di esplorare la città di Metro City con il proprio personaggio e individuare i propri punti di forza.

Diablo IV

In Diablo IV, vi ritroverete ad affrontare un'infinità di nemici malefici, con un'ampia gamma di abilità da perfezionare e tesori leggendari da scoprire. Tuttavia, Diablo IV non è solo un'esperienza solitaria: potete immergervi nel gioco con i vostri amici, condividendo insieme sia le sfide che i momenti di trionfo. Diablo IV offre inoltre la possibilità del cross-play e il progresso condiviso su tutte le piattaforme disponibili. Ciò elimina la necessità di aree di attesa, rendendo l'esperienza di gioco ancora più fluida, coinvolgente e diretta.