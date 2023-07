Con l'annuncio ufficiale di Amazon riguardo le date del Prime Day 2023, l'eccitazione è alle stelle tra coloro che sono pronti per un'esperienza di shopping ricca di risparmi. Questo evento, noto per offrire incredibili sconti su un'ampia varietà di prodotti, attira l'attenzione di molti. Il team di Spaziogames sarà, come sempre, al vostro fianco per segnalarvi le migliori offerte. Ma quest'anno, vogliamo fare un passo in più e fornirvi un elenco anticipato di prodotti che, in caso di forti sconti, sarebbero meritevoli di un acquisto immediato.

Va precisato che, al momento, non vi è alcuna conferma degli sconti, che saranno rivelati solo con l'inizio ufficiale dell'evento. Abbiamo accuratamente selezionato 7 smart TV e soundbar che potrebbero essere disponibili a costi molto più bassi durante il Prime Day. In breve, se anche solo uno di questi prodotti dovesse essere in offerta, il vostro Prime Day diventerebbe decisamente più eccitante. Pertanto, vi suggeriamo di stare in allerta e cogliere le occasioni irrinunciabili non appena si presentano. Se non avete ancora un abbonamento Prime, ora potrebbe essere il momento ideale per iscriversi, poiché solo gli utenti Prime avranno accesso a queste offerte esclusive.

Amazon Prime Day 2023: 7 smart TV e soundbar da tenere d'occhio

Xiaomi F22 55"

La smart TV Xiaomi F2 si caratterizza per un pannello LCD LED di 55 pollici con risoluzione 4K. Questo vi permette di immergervi nei vostri contenuti preferiti, apprezzandone una profondità di colore superiore, grazie alla tecnologia WCG e al supporto per l'HDR 10. Un elemento distintivo di questa smart TV è la Fire TV integrata con telecomando vocale Alexa. Questa funzionalità rende semplicissimo accedere a un'ampia gamma di applicazioni, inclusi i più famosi servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e NOW. In più, grazie all'assistente vocale Alexa, puoi impartire comandi vocali direttamente alla tua TV. Per gli appassionati di gaming, la Xiaomi F2 offre un'esperienza eccellente. Con ben quattro porte HDMI 2.1 e la funzione ALLM, garantisce immagini nitide e un tempo di risposta molto basso. A supporto delle performance, la TV dispone di un chipset ad alta efficienza, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria.

Samsung Neo QLED 4K 55"

Samsung Neo QLED 4K QE55QN90B è una smart TV dotata di un eccezionale pannello da 55 pollici basato sulla tecnologia Neo QLED, la quale sfrutta i Quantum Mini LED per generare immagini dettagliate e realistiche di straordinaria qualità. Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD, la Samsung Neo QLED 4K QE55QN90B è in grado di fornire immagini nitide e dettagliate. L'esperienza visiva è ulteriormente potenziata dalla tecnologia Quantum HDR, che amplifica il contrasto e l'ampia gamma di colori, portando la qualità della visione a un livello superiore. Sul fronte estetico, la Samsung Neo QLED 4K QE55QN90B si presenta con un design elegante e contemporaneo. Il suo profilo sottile e il supporto centrale garantiscono stabilità su qualsiasi superficie.

HiSense QLED 4K 65"

La smart TV Hisense 65A78GQ è dotata di un generoso schermo di 65 pollici a risoluzione Ultra HD (4K) di 3.840x2.160 pixel, garantendo un'esperienza visiva nitida e dettagliata. L'ampio angolo di visione di 178 gradi consente un'ottima visibilità anche da posizioni laterali. La TV è dotata della tecnologia QLED, la quale, combinata con una luminosità di 1000 cd/m2, garantisce colori vividi e contrasti notevoli. Questa TV offre anche numerose opzioni di connettività. Include porte HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi e un jack per cuffie. In termini di sistema operativo, la Hisense 65A78GQ utilizza VIDAA, che offre una navigazione semplice e intuitiva.

LG NanoCell 4K 65"

La smart TV LG NanoCell 4K 55NANO766QA è dotata di uno schermo ampio di 55 pollici e offre una risoluzione in 4K Ultra HD, rendendo le immagini particolarmente nitide e ricche di dettagli. Sfruttando la tecnologia NanoCell, la TV presenta colori vivaci e autentici, con un'ampia gamma di tonalità e una precisione superiore rispetto ai modelli tradizionali. La regolazione ottimale del contrasto e della luminosità offre neri intensi e bianchi luminosi, garantendo immagini sempre di grande impatto. Per facilitare l'accesso ai contenuti digitali, la smart TV LG NanoCell 4K 55NANO766QA implementa il sistema operativo webOS. Questo permette di raggiungere in modo semplice e veloce le più popolari piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, tra le altre.

Bose Smart Soundbar 600

La Bose Smart Soundbar 600, compatibile con la tecnologia Dolby Atmos, è equipaggiata con la tecnologia Bose TrueSpace e due trasduttori di tipo upward firing, fornendo un suono avvolgente e di alta qualità per tutti i vostri film, serie e brani musicali. La tecnologia Bose TrueSpace è in grado di esaltare ogni tipo di contenuto. Non importa cosa state guardando o ascoltando, questa tecnologia analizza in modo intelligente tutti i segnali, anche quelli diversi da Dolby Atmos come i segnali stereo o 5.1, e li elabora in upmix per creare un'esperienza sonora multicanale coinvolgente. L'architettura acustica della Smart Soundbar 600 è altamente sofisticata: all'interno della sua struttura compatta da 27,5", si trovano cinque trasduttori, di cui due orientati verso l'alto. Questo design consente alla soundbar di distribuire il suono in tutta la stanza: orizzontalmente a sinistra e destra, davanti e in alto.

Samsung HW-Q60B/ZF

La soundbar Samsung HW-Q60B/ZF è dotato del supporto alle tecnologie Dolby Atmos e DTS:X virtuale per surround virtuale di qualità. A differenza di molti altoparlanti sul mercato, la soundbar Samsung HW-Q60B/ZF è dotata di suono adattivo, modalità gioco e potenziatori notturni e vocali. L'altoparlante della soundbar Samsung HW-Q60B/ZF offre un audio surround grazie alla sua impressionante disposizione di altoparlanti a 3.1 canali. La connettività della Samsung Q60B è semplificata per garantire un uso facile ed intuitivo. Questa soundbar per tv dispone di HDMI, tap sound, connettività Bluetooth e un telecomando. Infine, l'esperienza di home cinema raggiunge il suo apice con Q-Symphony. Abbinando una smart TV Samsung alla soundbar, otterrete un'esperienza ancora più coinvolgente. Smart AI utilizza i canali di entrambi i dispositivi, per una sinergia audio-visiva sorprendente.

Sony HT-S2000

La soundbar Sony HT-S2000 offre un audio surround cinematografico in una struttura compatta. Dotata di un doppio subwoofer integrato, assicura bassi profondi e intensi. I tre altoparlanti frontali X-Balanced, compreso un altoparlante centrale, sono progettati per dialoghi più chiari e un suono di alta definizione. La connessione con la TV è semplificata, in quanto basta un semplice cavo HDMI. La soundbar Sony HT-S2000 offre anche la possibilità di aggiungere un subwoofer wireless opzionale o due altoparlanti posteriori wireless per un suono ancora più avvolgente. Infine, è possibile associare la soundbar a una TV BRAVIA compatibile e sincronizzare il tutto per una qualità sonora senza pari.