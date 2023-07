Amazon Prime Day 2023: 7 prodotti hardware da tenere d'occhio

Con l'annuncio ufficiale di Amazon riguardo le date del Prime Day 2023, l'eccitazione è alle stelle tra coloro che sono pronti per un'esperienza di shopping ricca di risparmi. Questo evento, noto per offrire incredibili sconti su un'ampia varietà di prodotti, attira l'attenzione di molti. Il team di Spaziogames sarà, come sempre, al vostro fianco per segnalarvi le migliori offerte. Ma quest'anno, vogliamo fare un passo in più e fornirvi un elenco anticipato di prodotti che, in caso di forti sconti, sarebbero meritevoli di un acquisto immediato.

Va precisato che, al momento, non vi è alcuna conferma degli sconti, che saranno rivelati solo con l'inizio ufficiale dell'evento. Abbiamo accuratamente selezionato 7 prodotti hardware che potrebbero essere disponibili a costi molto più bassi durante il Prime Day. In breve, se anche solo uno di questi prodotti dovesse essere in offerta, il vostro Prime Day diventerebbe decisamente più eccitante. Pertanto, vi suggeriamo di stare in allerta e cogliere le occasioni irrinunciabili non appena si presentano. Se non avete ancora un abbonamento Prime, ora potrebbe essere il momento ideale per iscriversi, poiché solo gli utenti Prime avranno accesso a queste offerte esclusive.

Amazon Prime Day 2023: 7 prodotti hardware

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC

MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC è una scheda video di elevata potenza, equipaggiata con una GPU NVIDIA basata sull'architettura Ada Lovelace, con pieno supporto alle unità Ray Tracing di terza generazione e al DLSS 3, offrendo prestazioni davvero elevate. Con un boost clock a 2.505MHz, estendibile a 2.520MHz grazie all'MSI Center Extreme OC, e 12 GB di VRAM GDDR6X (21 Gb/s), potrete godere di tutti i titoli di ultima generazione senza problemi. La scheda grafica è dotata di una piastra di base in rame nichelato e della tecnologia TORX Fan 4.0, nonché di un PCB robusto, per assicurarvi la massima sicurezza. Il dispositivo offre 3 DisplayPort 1.4a e 1 HDMI 2.1a, con supporto per 4K/120Hz HDR, 8K/60Hz HDR e frequenza di aggiornamento variabile. Il suo fattore di forma compatto è ideale per i sistemi di dimensioni ridotte, pur garantendo le prestazioni della RTX 4070.

Logitech StreamCam

Logitech StreamCam è capace di fornire una qualità video fino a 1080p a 60 Hz, assicurando una fluidità di immagini molto superiore rispetto alle webcam comuni. Inoltre, la sua tecnologia di messa a fuoco automatica permette di mantenere l'immagine chiara e nitida anche in presenza di movimenti veloci. Uno dei punti di forza di questa webcam è il suo sistema di correzione automatica della luce, che permette di adattare l'immagine alle condizioni di illuminazione presenti nell'ambiente in cui si trova, consentendo di ottenere immagini sempre luminose e ben bilanciate. Inoltre, è dotata di un doppio microfono capace di registrare un suono stereo di alta qualità, minimizzando contemporaneamente i rumori di fondo.

HP Omen 17

Il notebook gaming HP Omen 17 è dotato del processore Intel Core i7 12700H, che grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost può raggiungere una velocità fino a 4,7GHz. Con i suoi 14 core, 20 thread e 24 MB di cache L3, garantisce performance elevate e una gestione fluida dei processi più complessi. Il notebook HP Omen 17 dispone di un'unità SSD PCIe NVMe TLC M.2 da 1 TB, progettata per ottimizzare il gaming, e di 16GB DDR5 di RAM con una frequenza di 4800Mhz (2x8GB). Inoltre, viene fornito con 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi. Per quanto riguarda la grafica, il notebook gaming HP Omen 17 è dotato di una scheda NVIDIA GeForce RTX 3070Ti da 8GB di VRAM. Passando al display, troviamo un'unità IPS da 17,3" con risoluzione QHD (2560 x 1440p), con frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 3ms, 300 nit di luminosità e volume colore al 100% sRGB.

Samsung Odyssey G5

Samsung Odyssey G5 è il monitor perfetto per i gamer che cercano un'esperienza di gioco di alta qualità. Dotato di un display curvo VA da 34 pollici, con risoluzione di 3.440x1.440 pixel (rapporto di aspetto 16:9 Ultra WQHD) e supporto HDR 10, assicura prestazioni straordinarie sia per i PC che per le console di ultima generazione. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz garantisce un'azione di gioco fluida e coinvolgente. Il tempo di risposta di 1 ms, poi, fa di questo monitor la scelta ideale per i gamer competitivi, che non possono permettersi di perdere il minimo dettaglio durante le loro partite online. Il display panoramico del moniSamsung Odyssey G5, grazie alla sua curvatura 1000R, riempie la tua visione periferica, immergendoti completamente nel gioco. E, grazie al supporto HDR 10, ogni scena di gioco risplende di colori vividi e realistici. Per una visione ancor più fluida e senza interruzioni, il monitor dispone inoltre della tecnologia AMD FreeSync Premium, che elimina i fastidiosi effetti di tearing e stuttering.

Seagate Firecuda 2TB

L'SSD Seagate FireCuda 530 è progettato per garantire prestazioni straordinarie, grazie all'adozione della tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express) su PCI Express 4.0 x4. Con chip di memoria protetti e raffreddati da un dissipatore di calore in alluminio anodizzato grigio canna di fucile e una velocità di trasferimento fino a 7.300 MB/s, l'SSD Seagate FireCuda 530 è la scelta ideale per configurazioni compatte e può essere installato anche sulla console Sony PS5. Essendo uno degli SSD certificati per PS5, l'SSD Seagate FireCuda 530 permette di espandere la memoria interna della console e godere dei giochi di nuova generazione senza problemi, così da archiviare e accedere rapidamente a un numero maggiore di titoli senza dover sacrificare lo spazio di archiviazione disponibile.

HyperX QuadCast S

HyperX QuadCast S è un microfono USB di qualità dotato di illuminazione RGB personalizzabile e caratteristiche professionali come un supporto antivibrazione e un filtro anti-pop. Con un indicatore LED per lo stato del microfono e la capacità di disattivare rapidamente l'audio con un tocco, offre massima praticità. Il microfono dispone di quattro pattern polari per diverse situazioni di registrazione e una manopola di controllo del guadagno per regolare la sensibilità d'ingresso. È compatibile con le filettature da 3/8" e 5/8", certificato da Discord e TeamSpeak, e può essere collegato a PC, PS4 o Mac. Include inoltre un ingresso per cuffie per monitorare l'audio in tempo reale.

Logitech Z906 5.1

Il sistema di altoparlanti Logitech Z906 offrendo una potenza di picco di 1000 Watt e 500 Watt RMS. Questo sistema 5.1 surround sound porta l'audio dei tuoi film, giochi e musica a un livello completamente nuovo, permettendovi di percepire ogni dettaglio con qualità da cinema grazie ai bassi profondi e all'audio ricco. Certificato da THX, il sistema di altoparlanti Logitech Z906 assicura un'esperienza di riproduzione di qualità professionale, arricchendo il vostro intrattenimento domestico con suoni dettagliati e coinvolgenti. Logitech Z906 si distingue per la sua versatilità, supportando l'ingresso simultaneo di vari dispositivi compatibili, come TV, lettori Blu-ray/DVD, DVR, console Xbox, Playstation, Nintendo, iPod e impianti stereo.