I migliori videogiochi in sconto nelle Offerte di Primavera Amazon

Siamo nel pieno delle Offerte di Primavera su Amazon, un appuntamento che prosegue fino al 25 marzo, presentando una vasta gamma di sconti in ogni settore del marketplace. La nostra copertura vi tiene aggiornati con le promozioni più allettanti disponibili momento per momento, e in questo pezzo focalizziamo l'attenzione sui prodotti imperdibili per gli entusiasti dei videogiochi.

Qui di seguito, vi elenchiamo alcune delle offerte più interessanti su giochi e console che si possono trovare durante questo periodo di sconti di Primavera. Sia che cerchiate titoli in edizione fisica che digitale, per qualsiasi piattaforma, inclusi i giochi più recenti appena arrivati sul mercato.

Pur non essendo un evento riservato esclusivamente agli iscritti Amazon Prime, come lo è il Prime Day, vi suggeriamo di prendere in considerazione l'iscrizione a Prime se non l'avete ancora fatto. Questo vi permetterà di beneficiare della spedizione gratuita e veloce, oltre ad avere accesso a una serie di altri vantaggi, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading, e Amazon Prime Gaming.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Approfittate inoltre dei 30 giorni gratuiti di Amazon Prime, un'occasione ideale per testare il servizio. Una volta terminato il periodo di prova, potrete scegliere di proseguire con l'abbonamento a soli 49,90€ l'anno. Gli studenti hanno la possibilità di iscriversi ad Amazon Prime Student per soli 24,95€ annui, usufruendo di tutti i servizi a metà prezzo, inclusi gli sconti Prime!

I migliori videogiochi in offerta nelle Offerte di Primavera Amazon

Persona 3 Reload PS5 | 34,99€ (-30%)

Per gli amanti dei giochi di ruolo giapponesi in cerca di un'avventura che mescoli una trama coinvolgente a elementi di gameplay originali, Persona 3 Reload si rivela una scelta eccellente. Questo gioco è pensato per coloro che desiderano esplorare un universo complesso, vivere narrazioni appassionanti e affrontare sfide avvincenti, offrendo un remake impeccabile di uno degli episodi più celebrati della serie. Con una grafica aggiornate per le console di nuova generazione e funzionalità moderne che ne aumentano l'accessibilità, anche i giocatori che hanno già esplorato il mondo di Persona 3 in passato scopriranno aspetti inediti e affascinanti in questa nuova versione. Si tratta quindi di un acquisto consigliato sia per i nuovi appassionati, che potrebbero aver conosciuto la serie con Persona 5, sia per i veterani che ricordano con affetto la sua prima pubblicazione.

Vedi su Amazon

Like a Dragon: Infinite Wealth PS5 | 35,99€ (-40%)

In Like a Dragon: Infinite Wealth, l'ultima aggiunta alla celebre serie lanciata recentemente, avrete l'opportunità di calarvi nuovamente nei panni di Ichiban Kasuga, questa volta al fianco del carismatico Kazuma Kiryu. Questo gioco, che si posiziona come continuazione diretta di Yakuza: Like a Dragon, offre un'eccezionale combinazione di elementi di azione, strategia e una trama coinvolgente all'interno di un ampio mondo aperto, arricchito da una varietà di dettagli e attività senza fine, in linea con la tradizione della serie. Ambientato nelle colorate Hawaii, il gioco invita a un'esplorazione senza vincoli, dove è possibile combattere, interagire con un insieme di personaggi indimenticabili e dedicarsi a una gamma di attività che spaziano dai minigiochi più bizzarri al karaoke, incluse missioni secondarie, intrattenimento in cabaret e altro ancora. La narrazione, intensa e piena di svolte sorprendenti, vi terrà incollati allo schermo per ore, rendendo questo titolo un acquisto imprescindibile per gli appassionati di giochi di ruolo e d'azione in cerca di un'avventura entusiasmante e densa di contenuti.

Vedi su Amazon

EA Sports FC 24 (PS5/Xbox) | 24,98€ (-35%)

EA Sports FC 24 punta a consolidare la sua posizione come il simulatore di calcio di riferimento sul mercato, proponendo un vasto assortimento di squadre e competizioni autentiche sotto licenza ufficiale. Il gioco è stato concepito per appassionare i fan del calcio a tutti i livelli, sia per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo genere sia per i veterani che hanno seguito la serie di FIFA negli anni. Pur cambiando denominazione, EA Sports FC 24 conserva le qualità distintive che hanno definito i predecessori FIFA, garantendo agli affezionati della saga un senso di familiarità attraverso la presenza di modalità amate come l'Ultimate Team e la modalità Carriera. Con oltre 700 squadre e 30 campionati, che sommano fino a quasi 19.000 calciatori con licenza ufficiale, il gioco si impegna a offrire un'esperienza calcistica autentica e approfondita.

Vedi su Amazon

Assassin's Creed Mirage Launch Edition PS5 | 31,99€ (-20%)

La Launch Edition di Assassin's Creed Mirage rappresenta una scelta eccellente per chi desidera esplorare l'ultima avventura della celebre serie, offrendo contenuti aggiuntivi a un costo inferiore rispetto all'edizione Standard, con l'esclusiva disponibilità su Amazon. Questo episodio segna un ritorno alle radici della saga, proponendo una narrazione avvincente ambientata nella storica Baghdad e riscoprendo gli elementi distintivi che hanno contribuito al successo di Assassin's Creed, inclusi movimenti acrobatici, stealth appassionante e combattimenti dinamici. Pertanto, questa edizione è particolarmente indicata per i fan dei primi giochi della serie che cercano di immergersi nuovamente nell'atmosfera unica che ha caratterizzato i loro esordi, offrendo un equilibrio ideale tra elementi classici e novità.

Vedi su Amazon

Star Wars Jedi: Survivor | 36,50€ (-54%)

Star Wars Jedi: Survivor, il seguito nella serie di Electronic Arts ambientato nel celebre universo di Star Wars, si svolge cinque anni dopo gli eventi narrati nel gioco precedente, in un periodo in cui l'Impero è al culmine della sua potenza. Dopo l'esecuzione dell'Ordine 66, che ha portato alla decimazione dei Jedi, i sopravvissuti sono costretti a vivere in clandestinità. Nei panni di Cal, il giocatore ha il compito di sfidare l'Impero, cercare altri Jedi che sono riusciti a sfuggire alla purga e aiutare a costruire un movimento di resistenza. Il titolo mescola abilmente l'esplorazione con il combattimento e il platform, integrando meccaniche di lotta tipiche dei giochi souls a dinamiche e visivi impressionanti propri dei titoli action. Questa fusione rende il gioco un'esperienza imperdibile sia per i fan del primo capitolo sia per gli appassionati dell'universo di Star Wars e degli action-adventure in generale.

Vedi su Amazon

Assassin's Creed Origins PC | 9,00€ (-85%)

Assassin's Creed Origins, offerto a un prezzo eccezionalmente vantaggioso per PC, invita i giocatori a immergersi in un esaltante viaggio attraverso l'Antico Egitto, uno degli ambienti più enigmatici di tutta la storia, in un'epoca decisiva che determinerà il futuro dell'umanità. Avventurandosi oltre la maestosità della Grande Piramide, i giocatori avranno la possibilità di svelare misteri sepolti, mitologie perdute, gli ultimi regnanti faraonici e le origini della Confraternita degli Assassini. Creato dallo stesso team dietro Assassin's Creed IV: Black Flag, questo capitolo segna un rinnovamento per la serie, presentando uno stile di combattimento rinnovato che permette un passaggio fluido tra il combattimento corpo a corpo e quello a distanza, affrontando più avversari simultaneamente. Nell'esplorare le vaste distese dell'Antico Egitto, i giocatori potranno anche personalizzare le proprie tecniche assassine, imbarcandosi in entusiasmanti missioni che influenzeranno il destino della civiltà.

Vedi su Amazon

Dead Island 2 PS5 | 27,99€ (-26%)

Dead Island 2 si presenta come il seguito dell'acclamato gioco di ruolo d'azione, riuscendo a catturare nuovamente l'attenzione dei giocatori con una combinazione di elementi horror, umorismo nero e azione dinamica. Ambientato in una Los Angeles distopica, ribattezzata HELL-A, dove un'epidemia zombie ha devastato la città, il gioco offre l'opportunità di navigare tra le sue location simbolo, interagire con personaggi eccentrici e affrontare orde di avversari in modi grottescamente creativi. Dead Island 2 si distingue per la sua enfasi su combattimenti crudi e spettacolari, promettendo un'azione sanguinolenta e ad alto tasso adrenalinico. Con un ampio arsenale di armi e strategie a disposizione, i giocatori possono tagliare, incendiare e demolire le legioni di non-morti, progettando un percorso di distruzione personalizzato e pieno di opzioni strategiche. La possibilità di giocare in modalità cooperativa arricchisce ulteriormente l'esperienza, permettendo fino a tre giocatori di collaborare nella lotta per sopravvivere nell'inferno zombificato di Los Angeles.

Vedi su Amazon

Altre offerte su videogiochi degne di nota