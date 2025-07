L’estate è il momento perfetto per staccare la spina, ma chi ha detto che bisogna separarsi anche dal proprio set videoludico? Con la Steam Deck a portata di mano, anche una giornata in spiaggia può trasformarsi in un’avventura tra mondi digitali e sfide da superare. Sotto l’ombrellone con le cuffiette nelle orecchie o su una terrazza al tramonto, abbiamo selezionato 7 titoli imperdibili che si adattano perfettamente a sessioni di gioco rapide, rilassate o profondamente coinvolgenti. Ecco la nostra lista per portare il divertimento videoludico sempre con te, anche in costume da bagno.

1. Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 è un videogioco d’azione che vede Peter Parker e Miles Morales unire le forze per affrontare nuovi nemici, tra cui Venom. Con una grafica mozzafiato, combattimenti dinamici e una storia coinvolgente, è un'esperienza imperdibile per i fan dell’Uomo Ragno.

Compra su Instant Gaming

2. Stellar Blade

Stellar Blade è un action game ambientato in un futuro post-apocalittico, dove si veste i panni di EVE, un’androide in missione per salvare la Terra dai Naytiba. Il gioco unisce combattimenti rapidi e tecnici, una grafica curata e una narrazione coinvolgente. È ideale per chi cerca un’avventura intensa con stile, ritmo e una protagonista memorabile.

Compra su Instant Gaming

3. The Last Of Us Part II Remastered

The Last of Us Part II Remastered è una versione migliorata del celebre gioco d’azione e avventura, con una grafica potenziata per le console di nuova generazione. Offre un nuovo “Chronological Mode” che permette di vivere la storia in ordine cronologico, un livello di difficoltà extra chiamato “No Return” con sfide più intense, e include contenuti inediti come livelli scartati e nuove opzioni di accessibilità, per un’esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente.

Compra su Instant Gaming

4. He is Coming

He is Coming è un thriller psicologico che cattura con una trama intensa e misteriosa, dove tensione e suspense si intrecciano fino all’ultimo minuto. Perfetto per chi ama storie piene di colpi di scena e atmosfere oscure. La narrazione coinvolge lo spettatore in un viaggio tra paure nascoste e rivelazioni inquietanti, mantenendo alta l’adrenalina fino al finale.

Compra su Instant Gaming

5. Revenge of the Savage Planet

Revenge of the Savage Planet è un'avventura sci-fi che mescola esplorazione aliena e azione frenetica. Ambientato su un pianeta selvaggio e ostile, il gioco segue il ritorno di una missione umana decisa a riprendersi ciò che è stato perduto nella prima esplorazione... ma la natura ha evoluto i suoi mostri, e la vendetta è nell’aria. Un mix di satira futuristica, creature bizzarre e paesaggi mozzafiato, dove sopravvivere non è scontato.

Compra su Instant Gaming

6. The First Berserker Khazan

The First Berserker Khazan è una saga dark fantasy che racconta l’ascesa di Khazan, il primo e più temuto tra i berserker. Spinto dalla sete di vendetta e da un potere primordiale che lo consuma, Khazan affronta un mondo dilaniato dalla guerra, dove dèi, demoni e uomini si contendono il dominio. Brutale ed epico, è il ritratto di un guerriero leggendario nato per distruggere tutto ciò che si oppone alla sua furia.

Compra su Instant Gaming

Date Everything! è un gioco romantico surreale e scatenato, dove ogni oggetto (sì, ogni cosa) può essere una potenziale storia d’amore. Dal tostapane al cactus parlante, il protagonista si ritrova in un mondo dove uscire con qualsiasi cosa è perfettamente normale. Tra situazioni assurde, risate e momenti inaspettatamente teneri, è un viaggio esilarante sull’amore in tutte le sue forme… anche le più improbabili.

Compra su Instant Gaming