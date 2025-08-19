La Gamescom 2025 è alle porte e il primo grande appuntamento è l'Opening Night Live, previsto per martedì 19 agosto alle 20:00 ora italiana.

Condotto da Geoff Keighley, questo evento segna l'inizio ufficiale della fiera di Colonia, presentando le ultime novità del mondo dei videogiochi.

Potrai seguire l'Opening Night Live in diretta su diverse piattaforme:

YouTube: Canale ufficiale Gamescom

Twitch: Canale ufficiale Gamescom

SpazioGames: Copertura in tempo reale di notizie e recap.

L'Opening Night Live 2025 promette numerosi annunci e trailer esclusivi, tra cui:

Call of Duty: Black Ops 7 – rivelazione ufficiale del nuovo capitolo della serie FPS.

– rivelazione ufficiale del nuovo capitolo della serie FPS. Resident Evil Requiem – nuove informazioni sul ritorno a Raccoon City.

– nuove informazioni sul ritorno a Raccoon City. World of Warcraft: Midnight – svelamento completo della nuova espansione, con cinematiche e gameplay.

– svelamento completo della nuova espansione, con cinematiche e gameplay. Ninja Gaiden 4 – annuncio del ritorno della saga action.

– annuncio del ritorno della saga action. Silent Hill f – nuovo trailer del survival horror giapponese.

– nuovo trailer del survival horror giapponese. The Outer Worlds 2 – aggiornamenti sul seguito dell'RPG sci-fi.

– aggiornamenti sul seguito dell'RPG sci-fi. Ghost of Yotei – nuove informazioni sul gioco d'azione in stile samurai.

– nuove informazioni sul gioco d'azione in stile samurai. Fallout: New Vegas – Stagione 2 – anteprima della seconda stagione della serie TV.

Inoltre, è prevista una performance musicale dal vivo della colonna sonora di Clair Obscur: Expedition 33.

Oltre all'Opening Night Live, durante la Gamescom 2025 si terranno altri eventi in diretta, tra cui:

Future Games Show – mercoledì 20 agosto alle 20:00 CEST, con oltre 50 giochi presentati.

Xbox @ gamescom Broadcast – mercoledì 20 e giovedì 21 agosto alle 15:00 CEST, con nuove informazioni su titoli Xbox.

Gamescom Awesome Indies – giovedì 21 agosto alle 18:00 CEST, dedicato ai giochi indie.

Bethesda Broadcast – dal 22 al 25 agosto, con aggiornamenti su titoli Bethesda.

