Il silenzio di Ubisoft su Splinter Cell Remake continua a far rumore, ma a poche ore dall’Opening Night Live della Gamescom 2025 spunta un nuovo indizio che sta facendo discutere la community.

Un post comparso su Reddit sostiene che Michael Ironside — la storica voce e volto di Sam Fisher — sia stato avvistato all’aeroporto di Denver mentre cercava il gate per un volo diretto a Monaco. Tempismo sospetto, destinazione “vicina” alla fiera (che si svolge a Colonia) e fan in fermento: bastano questi elementi per sognare un ritorno in grande stile dello stealth più iconico di casa Ubisoft (che trovate su Amazon)?



Mettiamo subito i puntini sulle i: si tratta di un rumor non verificato. L’attore potrebbe viaggiare per ragioni del tutto personali o professionali non legate al gioco, e Monaco potrebbe essere solo uno scalo.

Tuttavia, l’orologio segna “vigilia di Gamescom Opening Night Live” e, dopo mesi di riserbo, anche un semplice spostamento di Ironside diventa benzina sul fuoco delle aspettative. L’ultima iniziativa ufficiale, un teaser “misterioso”, non ha rivelato granché sullo stato dei lavori; il progetto è in sviluppo da anni e ha attraversato più di un contrattempo, con voci di corridoio che oscillano dal “rallentato” al “genuinamente impressionante”.



Cosa potremmo realisticamente aspettarci? Nello scenario più ottimista: un trailer o uno sneak peek con Ironside in presenza per annunciare una finestra di lancio. In quello prudente: un nuovo update dietro le quinte, magari con focus su direzione artistica e filosofia stealth del remake. Nel peggiore dei casi: nessuna apparizione, e appuntamento rimandato ai prossimi eventi autunnali.



Va anche considerato il contesto: dopo la lunga odissea di Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft potrebbe voler calibrare la comunicazione su Splinter Cell con estrema cautela, evitando promesse troppo vincolanti finché il progetto non è blindato. Proprio per questo qualsiasi “avvistamento” di Sam Fisher scatta come campanello d’allarme — in senso positivo — per chi attende di rivedere visori NVG verdi e ombre taglienti su hardware moderno.



Morale: prendete la segnalazione con il proverbiale grano di sale, ma preparate comunque il visore. Se davvero Michael Ironside è diretto verso la Germania per la fiera, potremmo essere vicini al primo vero assaggio di Splinter Cell Remake. In ogni caso, la risposta arriverà a brevissimo: l’apertura della Gamescom dirà se l’ombra di Fisher è tornata a muoversi tra noi.