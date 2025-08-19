La giornata odierna è sicuramente importante per gli amanti dei videogiochi, non solo perché questa sera potrete scoprire le novità in arrivo con lo show Gamescom Opening Night Live, ma anche per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium.

Il servizio in abbonamento di casa Sony (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) vi propone infatti ben 11 giochi gratuiti da poter scaricare da adesso sulle vostre console, aggiunti all'apposito Catalogo proprio in questi istanti.

La lista completa vi propone 9 titoli da scaricare con il piano Extra e due classici aggiuntivi per gli utenti Premium: di seguito trovate tutti i nuovi giochi nel nostro elenco.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di agosto 2025

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4

Coral Island | PS5

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4

Harold Halibut | PS5

Indika | PS5

Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4

Mortal Kombat 1 | PS5

Sword of the Sea | PS5

Unicorn Overlord | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di agosto 2025

Resident Evil 2 | PS5, PS4 (PS)

Resident Evil 3: Nemesis | PS5, PS4 (PS)

Tra i giochi più interessanti per il piano Extra segnaliamo indubbiamente Marvel's Spider-Man, la produzione firmata Insomniac Games disponibile nelle sue edizioni PS5 e PS4, e Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo della celebre e violentissima saga picchiaduro. Molto interessanti anche Atelier Ryza 3 e Unicorn Overlord, pensati per chi ama i giochi di ruolo.

Gli utenti Premium potranno invece riscoprire le edizioni originali dei primi due capitoli di Resident Evil, ancora oggi tra gli episodi più amati di sempre dei fan della saga survival horror.

Tutti i nuovi giochi gratis sono disponibili per il download da adesso: basterà dirigervi sulle vostre console e cercare le apposite versioni per gli abbonamenti PlayStation Plus, a patto di essere ovviamente iscritto ai piani Extra e Premium.

Colgo l'occasione per ricordarvi anche che da questo momento potete approfittare anche di una speciale versione di prova gratuita di Death Stranding 2, riservata agli utenti Premium.