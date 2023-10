Backbone: trasforma il tuo iPhone in una console PlayStation! -25%

La è ufficialmente iniziata e proseguirà fino alle 23:59 di domani, 11 ottobre. Questa iniziativa, che anticipa il Black Friday, offre sconti su migliaia di articoli del vasto catalogo di Amazon. Mentre in altre sedi vi abbiamo presentato le promozioni più allettanti, in questo articolo mettiamo sotto i riflettori un prodotto di spicco: il controller BackBone One.

Questo controller è uno dei migliori sul mercato. In questa occasione speciale, può essere vostro per . Si tratta di una proposta che inaugura splendidamente questo periodo promozionale, e suggeriamo di afferrarla senza indugi per evitare il rischio di rimanere a mani vuote.

N.B.: Gli sconti sono basati sui prezzi di listino.

Backbone One, chi dovrebbe acquistarle?

Il Backbone One è un controller innovativo per smartphone, progettato specificamente per garantire un'esperienza di gioco mobile d'avanguardia. Collegandolo direttamente alla porta Lightning dell'iPhone, assicura una latenza quasi inesistente, garantendo così una reattività senza precedenti nel gioco. Presenta anche il vantaggio di supportare la ricarica pass-through e di disporre di un jack da 3,5 mm, consentendo di caricare contemporaneamente l'iPhone e di collegare le cuffie mentre si gioca.

Come tocco finale, il design del Backbone One prende ispirazione dal celebre DualSense e si integra perfettamente con l'app PlayStation e con PS Remote Play. Questo vi consente di installare i giochi sulla vostra console da remoto attraverso l'app PlayStation, per poi giocarli in modalità PS Remote Play.

Relativamente al prezzo, sottolineiamo che gli 89,99€ attuali rappresentano un'offerta molto conveniente per questi controller in quanto permette di averlo al prezzo più basso a cui sia stato proposto su Amazon!

