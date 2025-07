Se state pensando di acquistare una console PlayStation 5 o alcuni dei migliori giochi PS5, questo è il momento perfetto: sono ufficialmente iniziati i saldi estivi su PlayStation Direct, validi dal 16 al 29 luglio 2025, con offerte imperdibili su console, giochi e accessori. Un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati del mondo PlayStation.

>> Vedi offerte su Playstation Direct <<

Saldi estivi Playstation Direct, perché approfittarne?

Durante la promozione estiva è possibile acquistare la PS5 Standard con uno sconto di 50€, oppure la PS5 Digital Edition con un incredibile risparmio di 100€. Tra i modelli in sconto troviamo anche bundle particolarmente vantaggiosi, come quello con due controller DualSense o la versione con Fortnite Cobalt Star Pack incluso. Da segnalare anche il bundle che include 24 mesi di PlayStation Plus Premium, perfetto per chi vuole entrare a pieno nell'ecosistema PlayStation.

Non solo hardware: i saldi estivi PlayStation Direct includono anche una selezione di giochi PS5 di altissimo livello con sconti fino al 50%. Potrete acquistare titoli come Marvel's Spider-Man 2, Demon's Souls, Horizon Forbidden West, The Last of Us Parte I e II Remastered, Ghost of Tsushima Director's Cut, Stellar Blade, Ratchet & Clank: Rift Apart e tanti altri capolavori a prezzi ribassati. L'offerta include anche edizioni speciali come la Miles Morales Ultimate Edition o la Collector's Edition di Spider-Man 2.

Queste promozioni rappresentano un'opportunità ideale per tutti coloro che vogliono passare a PS5 o semplicemente espandere la propria collezione di giochi. La qualità e la varietà dei prodotti in offerta rendono questi saldi particolarmente interessanti sia per i nuovi utenti che per i fan di lunga data del brand.

Vi consigliamo di visitare subito il sito ufficiale di PlayStation Direct per consultare tutte le offerte disponibili e approfittare di questi sconti limitati, validi solo fino al 29 luglio 2025.

