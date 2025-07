Trovare grandi giochi a piccoli prezzi è una delle soddisfazioni più belle per ogni gamer. Se hai una PlayStation 5 e vuoi arricchire la tua libreria senza spendere una fortuna, sei nel posto giusto. In questo articolo ti segnaliamo 5 titoli per PS5 in offerta a meno di 20€, perfetti per chi cerca nuove avventure, sfide adrenaliniche o semplicemente qualcosa di nuovo da giocare senza sforare il budget. Preparati a scoprire perle nascoste e successi già amati dal pubblico, ideali per ogni tipo di giocatore.

5 giochi per PS5 in offerta sotto i 20€

EA Sports UFC 5

UFC 5 è un picchiaduro spettacolare dedicato agli sport da combattimento. Con una grafica ultra-realistica, animazioni fluide e un sistema di controllo fidelissimo alla realtà, ti mette al centro dell’ottagono. Personalizza il tuo fighter, sfida amici o online e vivi KO spettacolari e rivalità intense. Perfetto per gli appassionati di MMA che vogliono azione e competizione a portata di controller.

NBA 2K24

NBA 2K24 è il simulatore di basket per eccellenza: gameplay realistico, grafica spettacolare e modalità coinvolgenti come MyTEAM, MyCAREER e Neighborhood. Personalizza il tuo giocatore, costruisci la tua squadra dei sogni e affronta sfide online o contro l’intelligenza artificiale. Un must per gli appassionati di NBA e non solo!

Skull & Bones Limited Edition

Skull & Bones è un'avvincente avventura open-world di pirati, ricca di battaglie navali epiche e personalizzazione della tua flotta. Naviga in mari mai esplorati, saccheggia tesori e affronta rivalità spietate in una versione esclusiva arricchita da contenuti bonus e oggetti unici. Perfetto per chi sogna di diventare il terrore dei sette mari!

Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Ball Z Kakarot è un emozionante action RPG che ti permette di rivivere le epiche saghe di Goku e dei suoi alleati. Combatti contro nemici iconici, esplora liberamente un vasto mondo, completa missioni secondarie e rivivi i momenti più emozionanti della serie. Un’esperienza imperdibile per fan di Dragon Ball e amanti dell’avventura!

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V è un’epica avventura open-world che unisce azione, crimine e libertà totale. Segui tre protagonisti in una Los Santos viva e caotica, tra rapine spettacolari, inseguimenti e missioni mozzafiato. Include anche GTA Online per esperienze multiplayer sempre diverse.