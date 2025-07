Se siete appassionati di calcio virtuale e desiderate portare la vostra esperienza di gioco al livello successivo, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta Amazon su EA SPORTS FC 25 per Xbox. Il titolo, disponibile in edizione standard per Xbox Series X|S e Xbox One, è proposto a soli 20,90€, con uno sconto del 15% rispetto al recente prezzo più basso di 24,50€. Un'occasione perfetta per entrare nel nuovo universo calcistico firmato EA a un prezzo davvero competitivo.

EA SPORTS FC 25, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 25 è il nuovo punto di riferimento per gli amanti del calcio digitale. Si tratta del primo gioco della serie a non portare il marchio FIFA, ma a mantenere intatta la qualità tecnica e l'autenticità che da anni caratterizzano questa storica saga. All'interno troverete oltre 19.000 giocatori e giocatrici reali, provenienti da più di 700 squadre e 30 campionati ufficiali, rappresentati con uno stile fedele ai dati raccolti nelle competizioni reali.

Uno dei punti di forza di questo capitolo è l'introduzione di nuove modalità di gioco, come le partite Rush 5 vs 5, che portano un tocco arcade e dinamico alle modalità Football Ultimate Team, Club e Calcio d'inizio. Inoltre, è stata profondamente rinnovata la componente tattica grazie a un modello di IA evoluto, capace di adattare le strategie in base a ruoli e posizionamenti realistici. Questo significa più controllo e più immersione, soprattutto per chi ama ragionare sul campo.

Da segnalare anche l'introduzione della carriera femminile, una novità assoluta che consente di gestire un club o impersonare una calciatrice nei principali campionati mondiali, portando così la rappresentanza e l'inclusività a nuovi livelli.

A soli 20,90€, EA SPORTS FC 25 per Xbox rappresenta un'opportunità da non perdere per chi vuole vivere un calcio più moderno, vario e strategico. Approfittatene ora prima che l'offerta si esaurisca. Infine, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione completa per ulteriori informazioni inerenti al gioco.

