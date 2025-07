Quali sono i migliori dischi in vinile da avere nella propria collezione? Da amanti del vintage ma anche di tuti i nuovi videogame e della CulturaPOp abbiamo deciso di proporvi una nostra personale selezione dei dischi in vinile LP Geek e POP in grado di condurvi in un viaggio attraverso i suoni iconici dei videogiochi fruibili in modalità analogica e non da fonti digitali come ormai siamo abiutuati. Che voi siate dei collezionisti veterani o dei neofiti del vinile, preparatevi a scoprire tesori sonori che daranno un tocco speciale alla vostra collezione o che potranno essere il regalo perfetto per un amico od un parente appassionato.



Questa guida sarà costantemente aggiornata per segnalarvi i migliori prodotti da acquistare ed ascoltare!

Il fascino del vinile

Nell'era digitale, dove la musica è diventata sempre più un bene intangibile, i dischi in vinile hanno acquisito un nuovo e significativo ruolo. Non si tratta più solo di supporti per ascoltare musica, ma di veri e propri oggetti da collezione, testimonianze tangibili di culture e passioni. Per gli appassionati di genere Geek e POP, i vinili rappresentano un ponte tra il mondo fisico e quello delle loro passioni: videogiochi, film iconici, e molto altro. La rinascita del vinile è un fenomeno che va oltre la nostalgia; è una riscoperta della fisicità della musica, del piacere di possedere un oggetto che racchiude arte, storia e cultura.

La scelta di un LP non è solo una questione di ascolto, ma anche di identità e appartenenza. Ogni LP è un pezzo di storia, una testimonianza di un'era, di un'arte, di un sentimento. È la materializzazione di un'epoca, di un'esperienza, o di un viaggio immaginario. Per i collezionisti, ogni vinile è un tesoro che racchiude molto più che semplici note musicali: è un racconto, una memoria, un simbolo.

Di seguito, esploriamo alcuni degli LP che a nostro parere ogni appassionato di cultura Geek e POP dovrebbe considerare per la propria collezione. Questi vinili non sono solo eccezionali per la qualità delle loro tracce, ma anche per il significato e la storia che portano con sé.

La nostra selezione dei migliori vinili Geek e POP da avere

Ecco in ordine sparso i vinili Geek dedicati al mondo dei videogame che vi consigliamo di non perdere



DOOM Original Game Soundtrack

Demon’s Souls Original Soundtrack

The Last of Us - Original Score

Resident Evil 2 - Original Soundtrack

Ghost of Tsushima - Music from the Video Game

Music From The Legend of Zelda – The London Music Works

Death Stranding – Original Score by Ludvig Forssell (Black Edition)

Cyberpunk 2077 Radio Vol.1

Halo Original Trilogy Soundtrack Collection – Limited Edition 8LP

Il DOOM Original Game Soundtrack è una celebrazione sonora che riflette l'energia bruciante e l'intensità del gioco del 2016. Composto da Mick Gordon, il doppio LP rosso da 180 g cattura la fusione perfetta di synth e heavy metal, creando un'atmosfera che è sia aggressiva che immersiva. La registrazione presso gli Abbey Road Studios aggiunge un tocco di prestigio, rendendo questo LP un elemento essenziale per i fan della serie e gli appassionati di musica di videogiochi.

La colonna sonora di DOOM è un'opera maestra di potenza sonora. Ogni traccia è un viaggio attraverso la desolazione infernale, ricca di ritmi martellanti e melodie oscure. L'LP non è solo un'esperienza di ascolto eccezionale ma anche un oggetto da collezione, con la sua edizione in vinile rosso che richiama visivamente il mondo del gioco.

Demon’s Souls Original Soundtrack

La colonna sonora di Demon's Souls, composta dal maestro Shunsuke Kida, è un viaggio attraverso un mondo fantasy oscuro e misterioso. Questo doppio LP cattura l'essenza del gioco, con melodie che oscillano tra la solennità e l'intensità drammatica. La musica accompagna perfettamente l'esperienza di gioco, enfatizzando momenti di tensione e trionfo.

La colonna sonora di Demon's Souls è un capolavoro di composizione. Le tracce sono ricche di emozioni, con arrangiamenti orchestrali che portano il giocatore direttamente nel cuore del gioco. L'LP è un must per i fan di Demon's Souls e per coloro che apprezzano le colonne sonore di giochi di alta qualità.

The Last of Us - Original Score

Composta da Gustavo Santaolalla, la colonna sonora di The Last of Us è un tessuto emotivo che racconta la storia di Joel ed Ellie. Il doppio LP da 180 g offre una miscela di melodie evocative, con l'uso distintivo della chitarra che aggiunge un tocco personale e intimo alle tracce. La musica si sposa perfettamente con la narrazione del gioco, rendendo ogni momento più impattante.

La colonna sonora di The Last of Us è un vero capolavoro. Santaolalla ha creato un paesaggio sonoro che non solo supporta, ma eleva la narrativa del gioco. Ogni traccia è un ricordo, un momento, un'emozione. Questo LP è essenziale per i fan del gioco e gli amanti della musica cinematografica.

Resident Evil 2 - Original Soundtrack

La colonna sonora di Resident Evil 2, composta da Masami Ueda e Shusaku Uchiyama, è un viaggio attraverso l'orrore e la tensione che definiscono il gioco. Il doppio LP da 180 g incapsula la suspense e il terrore del gioco, offrendo composizioni che vanno dall'inquietante al drammatico. Le tracce riflettono l'atmosfera cupa e claustrofobica del gioco, rendendo l'esperienza di ascolto un'avventura tesa e coinvolgente.

Questo LP cattura brillantemente l'essenza di Resident Evil 2. La qualità sonora è superba, con ogni traccia che contribuisce a creare un'atmosfera da brivido. È un'aggiunta indispensabile per i fan della serie e gli amanti delle colonne sonore di giochi horror.

Ghost of Tsushima - Music from the Video Game

La colonna sonora di Ghost of Tsushima, firmata da Ilan Eshkeri e Shigeru Umebayashi, è un’ode musicale all’onore, alla natura e alla spiritualità del Giappone feudale. Questo doppio LP su vinile da 180 g trasporta l’ascoltatore nel cuore dell’isola di Tsushima, tra paesaggi mozzafiato e battaglie cariche di pathos, grazie a una fusione di orchestrazioni epiche e sonorità tradizionali giapponesi.

La musica di Ghost of Tsushima è profondamente evocativa: ogni traccia è carica di emozione e tensione narrativa, accompagnando perfettamente il viaggio di Jin Sakai. Questo vinile è un must per i fan del gioco e per chi ama le colonne sonore capaci di raccontare una storia anche senza immagini. Un’esperienza sonora che rimane impressa, tanto quanto le immagini del titolo da cui è tratta.

Music From The Legend of Zelda – The London Music Works

Music From The Legend of Zelda, eseguita dai London Music Works, è un tributo orchestrale a una delle saghe videoludiche più amate di sempre. Questo triplo LP raccoglie alcuni dei temi più iconici della serie, reinterpretati con arrangiamenti sinfonici che ne esaltano la potenza evocativa e la maestosità. Dalla Main Theme al Gerudo Valley, ogni brano è una finestra su Hyrule, capace di risvegliare memorie ed emozioni in ogni fan.

La musica di Zelda è molto più di una semplice colonna sonora: è una componente essenziale del suo universo narrativo. Questo vinile rappresenta un omaggio perfetto per tutti coloro che sono cresciuti con Link e le sue avventure, offrendo un’esperienza di ascolto raffinata e nostalgica, degna di ogni collezione dedicata alla musica dei videogiochi.

Death Stranding – Original Score by Ludvig Forssell (Black Edition)

La colonna sonora originale di Death Stranding, composta da Ludvig Forssell, è un viaggio musicale tanto enigmatico quanto il gioco stesso. Questo doppio LP nero da 180 g cattura l’essenza del mondo creato da Hideo Kojima: solitario, struggente, eppure profondamente umano. Le tracce spaziano tra atmosfere ambientali, sonorità elettroniche e temi orchestrali, accompagnando l’ascoltatore in un cammino emotivo sospeso tra vita e morte.

L’esperienza sonora di Death Stranding è unica nel panorama videoludico. Ogni brano evoca isolamento, connessione e speranza, elementi cardine dell’universo narrativo del gioco. Questo vinile è una tappa obbligata per i fan di Kojima e per chi cerca colonne sonore capaci di raccontare storie anche al di fuori dello schermo. Un ascolto profondo, contemplativo e viscerale

Cyberpunk 2077 Radio Vol.1

Cyberpunk 2077 Radio Vol.1 è un'esplosione sonora che raccoglie alcuni dei brani più iconici trasmessi dalle radio del gioco di CD Projekt RED. Questo LP offre una selezione curata di tracce originali firmate da artisti reali sotto pseudonimi in-universe, per un'esperienza che fonde perfettamente narrativa e musica. Dalle vibrazioni elettroniche ai suoni industriali e punk, ogni traccia contribuisce a costruire l’identità sonora di Night City.

Più che una colonna sonora, Radio Vol.1 è un manifesto culturale del mondo di Cyberpunk 2077: ribelle, decadente, vibrante. Il vinile diventa così un pezzo da collezione essenziale per i fan del gioco e per chi ama le contaminazioni tra musica, gaming e cultura cyberpunk. Un ascolto che è puro stile – come solo Night City sa offrire.

Halo Original Trilogy Soundtrack Collection

Halo Original Trilogy Soundtrack Collection è un’edizione monumentale che racchiude tutta la potenza epica della saga di Master Chief. Questo cofanetto in edizione limitata include 8 LP da 180 g, dedicati alle colonne sonore di Halo: Combat Evolved, Halo 2 e Halo 3, con musiche firmate da Martin O'Donnell e Michael Salvatori. Ogni brano è una celebrazione della narrazione spaziale e del pathos militare che hanno reso leggendaria la serie Xbox.

Dalle maestose armonie corali al ritmo incalzante delle battaglie, ogni traccia è un richiamo immediato all’universo di Halo. Il packaging curato e la qualità audio premium rendono questo cofanetto un oggetto da collezione imperdibile per ogni fan della saga, così come per gli appassionati di colonne sonore videoludiche che cercano un’esperienza completa, avvolgente e storicamente significativa. Un capolavoro sonoro, finalmente su vinile.