Nuovo importante annuncio targato J-POP Manga per MGW 25 con due ospiti internazionali d'eccezione. Si tratta di Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, gli autori di Pokémon – La Grande Avventura, il celebre adattamento manga dei videogiochi della serie, che arrivano per la prima volta in Italia.

A partire dalle varie generazioni di giochi Nintendo, passando per card collezionabili, serie anime, film, libri, gadget, fino alle app Pokémon Go e Pokémon Pocket, i “mostriciattoli tascabili” hanno conquistato il mondo, e Pokémon è diventato il media franchise di maggior successo di tutti i tempi! Gli allenatori e gli oltre mille Pokémon protagonisti delle diverse saghe videoludiche sono approdati anche su carta grazie alla scrittura di Hidenori Kusaka, al lavoro sull’adattamento manga del franchise Pokémon dal 1997, e ai disegni di Satoshi Yamamoto, il talento dietro l’inconfondibile stile visivo della serie dal 2001.

Lo stesso Satoshi Tajiri ha definito il manga Pokémon – La Grande Avventura la narrazione che meglio rappresenta l’universo Pokémon da lui immaginato. Nel nostro Paese la serie si compone di 26 volumi ed è tuttora in corso. L’ultimo arco narrativo uscito si basa sui videogiochi Pokémon X e Pokémon Y.

Maggiori dettagli su orari e regolamento dei firmacopie verranno comunicati nel corso dei prossimi mesi sul sito e i social della casa editrice.

La casa editrice non si ferma qui! È stata annunciata anche la presenza di altri due grandi autori internazionali: Tony Valente, celebre in tutto il mondo per il suo manga Radiant, e Naokuren, che con Tony Valente lavora allo spin-off Radiant: Cyfandir Chronicles.